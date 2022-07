Niente più giochi Xbox 360 con Gold in ottobre, afferma Microsoft

Cattive notizie. O è? In ogni caso, a ottobre, Xbox Live Games with Gold non offrirà più titoli Xbox 360. Questo è secondo un messaggio che gli abbonati Xbox Live Gold stanno trovando nelle loro caselle di posta.

Tecnicamente questo è un peccato, poiché la tua Xbox 360 si connette ancora a Xbox Live, il che significa che è ancora supportata. Quindi, non siamo sicuri che questo spenga anche le luci sulla venerabile console di Microsoft, ormai abbastanza vecchia da guidare. Mercoledì abbiamo contattato un rappresentante Microsoft con questa e altre domande, ma non abbiamo ricevuto risposta.

In ogni caso, probabilmente significa che Games with Gold dimezzerà le sue offerte a partire da ottobre. I giochi con l’oro sono iniziati all’E3 2013 offrendo Favola 3, e poi ha iniziato a offrire due giochi Xbox 360 al mese nel luglio successivo. (Li avevamo Assassin’s Creed 2 e Griglia di difesa: il risveglioper chi pratica per loro Pericolo! audizioni.) Nell’estate del 2014 sono saliti a quattro titoli: due Xbox 360, due Xbox One.

In un’e-mail inviata agli abbonati Xbox Live Gold, Microsoft ha affermato che il programma Games with Gold ha “raggiunto il limite della nostra capacità di portare i giochi Xbox 360 nel catalogo”.

Il più irriverente tra noi potrebbe suggerire che il limite sia stato violato molto tempo fa. L’offerta Xbox 360 di Games with Gold dal 16 al 31 luglio di quest’anno è Torciache era una selezione di GwG nell’agosto 2019. I titoli Xbox 360 di giugno erano del 2010 Raskull e Super Carne Ragazzo.

Le buone notizie? Secondo l’e-mail inviata agli abbonati, tutti i giochi Xbox 360 che hanno scaricato prima di ottobre li conserveranno per sempre, indipendentemente dal fatto che mantengano un abbonamento Xbox Live Gold corrente. L’accesso ai titoli Games with Gold è stato condizionato a un abbonamento Gold attivo da quando il programma è iniziato nove anni fa.

“Tutti i titoli Xbox 360 che riscatti tramite Games with Gold prima di quel momento possono essere conservati sul tuo account Xbox”, dice l’e-mail. Sì! Ciò significa che non devo più pagare $ 10 ogni mese solo per continuare a giocare Kane & Lynch 2: Giorni da cani (una selezione di luglio 2017).