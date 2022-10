Nickelodeon Kart Racers 3 data di rilascio, conto alla rovescia e come acquistare

La data di uscita e il conto alla rovescia dell’ora per quando Nickelodeon Kart Racers 3 Slime Speedway uscirà è quasi finito e il suo prezzo e la disponibilità per l’acquisto sono limitati prima del lancio.

È un gioco davvero eccitante per i fan dei piloti di kart come Mario Kart e Crash Team Racing. L’elenco dei personaggi di GameMill include oltre 40 piloti con alcuni piloti esclusivi disponibili per coloro che acquistano l’edizione Turbo.

Non vediamo l’ora di metterci al volante nei panni di Young SpongeBob, Jimmy Neutron, Danny Phantom e altre icone di Nickelodeon della nostra infanzia, e domani saremo tutti in grado di scatenarci.

Quando esce Nickelodeon Kart Racers 3?

La data e l’ora di rilascio per quando Nickelodeon Kart Racers 3 Slime Speedway uscirà alle 21:00 PT del 13 ottobre, così come alle 00:00 ET e alle 00:00 BST del 14 ottobre.

Tutte le ore di cui sopra sono state fornite dal negozio PSN che afferma che il gioco si sbloccherà tra 13 ore a partire dalle 11:00 BST del 13 ottobre. Oltre a PS4 e PS5, il gioco verrà lanciato il 14 ottobre anche per Xbox, Nintendo Switch e Steam.

Sfortunatamente, non è previsto il conto alla rovescia sugli store per piattaforme diverse da PlayStation.

Prezzo Slime Speedway e come acquistare

Il Nickelodeon Kart Racers 3 Slime Speedway il prezzo è di soli £ 39,99 su Xbox e Nintendo Switch.

Nessuna tariffa è ancora condivisa sul negozio PSN o su Steam, ma dovrebbe costare più o meno lo stesso. Puoi preordinare per Xbox e Nintendo Switch, ma dovrai attendere l’avvio del gioco per acquistarlo su PlayStation e Steam.

Di seguito è riportato un elenco delle funzionalità chiave identificate dal Microsoft Store:

Un cast iconico di oltre 40 personaggi di Nickelodeon

Un grande primato per Nickelodeon Kart Racers: doppiaggio!

Trasforma il tuo kart o la tua nuova bici in moto d’acqua per navigare su tutti i nuovi terreni

Indicibili nuovi livelli di personalizzazione: abbina Raphael al cellulare Reptar, cambia verniciatura e parti o tuffati in milioni di altre possibili combinazioni!

90 membri dell’equipaggio tra cui scegliere per abbinare il tuo stile di gioco con abilità speciali uniche

Percorsi alternativi pieni di melma intensa su 36 percorsi diversi, nuovi e vecchi

Affronta direttamente gli altri piloti in una modalità arena piena di caos

Intenso multigiocatore locale e online a schermo diviso!

