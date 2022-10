Niantic ha perso una brillante opportunità per i Pokémon evoluti nell’evento Stelle in evoluzione di Pokémon Go

Questa settimana, Pokémon Go ha iniziato il suo primo evento significativo per ottobre, il secondo mese della stagione in corso del gioco mobile, la Stagione della Luce. L’evento, Stelle in evoluzione, celebra l’arrivo della seconda forma di Cosmog, Cosmoem, mettendo in evidenza diverse seconde forme di Pokémon, come Kakuna, Poliwhirl, Haunter e Pidgeotto. Tuttavia, mentre l’evento continua durante il fine settimana, i giocatori hanno notato che Niantic ha perso un’occasione d’oro per dare alla community più brillantini non permettendo a molti di questi Pokémon di apparire nella loro forma brillante.

Diverse forme secondarie non appariranno in natura nella loro forma lucida. Questi Pokémon includono Magneton, Rhydon, Piloswine, Seadra, Haunter, Kadabra, Poliwhirl, Pidgeotto e Kakuna, anche se le forme base di questi Pokémon hanno la possibilità di apparire come una versione brillante in natura.

I fan di Pokémon Go se ne sono accorti durante l’evento e sembra una valida opportunità per i giocatori di collezionare versioni più brillanti. Tuttavia, negli eventi precedenti, Niantic ha condiviso la sua posizione sulle versioni brillanti negli ultimi mesi. Il direttore del gioco di Pokémon Go, Michael Steranka, ha parlato delle probabilità brillanti durante il Pokémon Go Fest 2022, quando i giocatori hanno sentito che c’era un calo dei Pokémon brillanti in questi eventi.

Per riassumere le parole di Steranka, ha condiviso che mentre i giocatori giudicano la qualità degli eventi di Pokémon Go dai Pokémon lucenti che catturano, la presenza di troppi Pokémon lucenti durante un evento potrebbe degradare il loro valore per i giocatori in futuro. Steranka ha riconosciuto che il team ha ascoltato il feedback dei giocatori e lo ha considerato per eventi futuri, ma questo potrebbe riguardare in modo specifico i Pokémon Go Fest e non eventi settimanali generali.

Sebbene l’evento Evolving Stars sia piccolo, i giocatori si divertono a trovare questi Pokémon lucenti in natura. Farli apparire nelle loro forme secondarie quando potevano già apparire in una forma base avrebbe potuto essere un’opportunità entusiasmante per questi giocatori, soprattutto perché hanno lavorato attivamente attraverso i compiti dell’evento e le sfide della Collezione.

Evolving Stars non sarà l’ultimo evento ad evidenziare l’arrivo dell’ultimo Pokémon leggendario, Cosmog. Ci sarà un evento finale vicino al finale della Stagione della Luce e probabilmente offrirà ai giocatori l’opportunità di scegliere tra le forme finali di Cosmog: Solgaleo e Lunala. Questo non accadrà fino alla fine di novembre e speriamo di vedere altre opportunità per i giocatori di catturare Pokémon brillanti, come il prossimo Litwick Community Day il 15 ottobre.