New York By Night porta il vero spettacolo a tema vampiro nella Grande Mela

New York di notteil successore del longevo Vampiro: La Masquerade gioco reale LA di notte, in anteprima venerdì sera su Twitch. Lo spettacolo è il titolo di una lista di nuovi contenuti in streaming di Paradox Interactive che debutteranno nel 2022. Anche se non hai mai giocato a Vampiro nella tua vita, potresti voler sintonizzarti dal vivo o guardare il video on demand quando va in diretta. Lo spettacolo presenta alcuni volti familiari e promette di essere un balzo in avanti per il gioco reale non Dungeons & Dragons.

A seguito del lancio roccioso di di vampiri 5a edizione nel 2018, Paradox è riuscita a far uscire il franchise da tavolo da un’immersione. La strategia è iniziata facendo le pulizie presso White Wolf (che ha acquisito da CCP Games nel 2015) e fornendo maggiore supervisione al team di sviluppo. È proseguito con una serie di importanti pubblicazioni di libri e il popolarissimo live streaming, LA di notte, che è andato in onda per 63 episodi a partire dal 2018. Grazie alla sua fedele base di fan, lo spettacolo è sopravvissuto al declino di Geek & Sundry e ha ispirato più stream di By Night. Ciò è dovuto in gran parte al lavoro magistrale del narratore e creatore della serie Jason Carl, il brand marketing manager di Paradox per World of Darkness. Il suo stile sottile e disinvolto era l’ideale contrasto per grandi spettacoli teatrali dei protagonisti B. Dave Walters (Società dei dadi neri, Invito alla festa), Erika Ishii (Leggende dell’apice, Dimensione 20), Xander Jeanneret (Invito alla festa), Cynthia Marie (Focolaio: non morti), e Josephine McAdam (Battaglia per oltre). Mentre molti dei più grandi spettacoli teatrali si basano su un’atmosfera che sembra una birra con buoni amici, il Vampiro le cronache sono molto più teatrali: questi attori non si rompono e vorrai versarti un bicchiere di vino per questo spettacolo.

Immagine: World of Darkness/Paradox Interactive

Come molte storie raccontate nella narrativa di Vampiro, il lavoro di Carl gioca pesantemente sulle due fazioni più potenti di quell’universo, gli Anarchi e la Camarilla. Los Angeles era una roccaforte anarchica, con i suoi affascinanti vampiri dalla mentalità indipendente che lavoravano per rimanere fuori dal controllo della secolare Camarilla. Mentre è ambientato nello stesso mondo moderno di LA di notte, New York di notte introdurrà una città che gioca secondo regole molto più antiche. La Camarilla ha sempre guidato la Grande Mela e chi si oppone lo fa con un rischio molto maggiore. The World of Darkness è sempre un’ambientazione per adulti e sanguinosa, ma aspettati più lotta per la sopravvivenza rispetto al glamour di Hollywood e della Valley.

Secondo un comunicato stampa, New York di notte avrà almeno tre stagioni quest’anno, raccontando le storie delle fazioni di vampiri di New York City dal punto di vista sia della Camarilla al potere che degli Anarchi che rifiutano la loro autorità. La prima stagione si concentrerà su un gruppo di Anarchi, la seconda la Camarilla e nella terza le due trame parallele si scontreranno. È un ambizioso esperimento di struttura narrativa raramente visto negli spettacoli teatrali in studio, ma segue gli sforzi passati dell’azienda. Carl e i giocatori sono sempre stati innovatori, lavorando per alti valori di produzione, costumi e persino creando scene interstitial preregistrate.

Immagine: World of Darkness/Paradox Interactive

Il cast della prima stagione include il ritorno del giocatore e attore Alexander Ward al fianco di Aabria Iyengar (Exandria illimitato, La Zona Avventura), doppiatrice Mayanna Berrin (Eroi dell’emblema del fuoco), e il direttore della fotografia Joey Rassool (La Gilda). La prima stagione sarà caratterizzata da personaggi che stanno costruendo o mantenendo il potere a New York mentre esplorano le loro relazioni con vampiri più indipendenti.

Iyengar, i cui crediti di gioco effettivi coprono quasi l’intero settore, la realizza By Night debutto come Ventrue Margot “Fuego” Walker, una leader della comunità concentrata sulla protezione del suo quartiere dalle minacce sia mondane che non morte. Ward scambia la mostruosità esterna del suo oscuro LA di notte Nosferatu Jasper per orrori più sottili con il nuovo personaggio Isaac Brooke, un gangster tzimisce che costruisce una rete criminale per ragioni sue. Reyes Malcolm di Rassool è un Gangrel bestiale che cerca di recuperare la sua vecchia vita mentre strofina tutti nel modo sbagliato. Il tagger artistico di Berrin, Serif, è un Ravnos, un clan spesso rivisto Vampiro tradizione, ma sempre immaginato come vagabondo in cerca di brivido con una relazione flessibile con le regole. In Reyes e Serif, LA di notte i fan potrebbero vedere echi di Annabelle (Erika Ishii), che ha servito come personaggio prospettico per la serie precedente.

Immagine: World of Darkness/Paradox Interactive

LA di notte era noto per il suo vasto cast di personaggi, tra cui Taliesin Jaffe di Critical Role, Marisha Ray e Matthew Mercer, nonché Brennan Lee Mulligan di Dimension 20. C’erano anche i preferiti dai fan come Noura Ibrahim, Shayne Eastin, Alex Frew e Luis Carazo. Aspettare New York di notte per continuare questa tradizione di “ospiti speciali vampiri” che arricchiscono ed ampliano il suo mondo. È anche probabile che alcuni di quegli ospiti incarnino i personaggi dei videogiochi di visual novel Consorzi di New York e Ombre di New Yorkcome New York di notte è ambientato nei mesi tra gli eventi dei due giochi.

Come in LA di notte, aspettatevi che la stessa città di New York assuma un ruolo da protagonista. Jason Carl ha una mano abile nell’ambientazione, creando lettere d’amore liriche in luoghi del mondo reale famosi e oscuri. I fan della New York soprannaturale di Brennan Lee Mulligan Dimensione 20‘S Città insonne probabilmente apprezzeranno la versione di Carl sui cinque distretti.

Immagine: World of Darkness/Paradox Interactive

New York di notte non è l’unico nuovo programma di Paradox Interactive. Club Auspex andrà in onda subito dopo New York di notte e analisi della storia delle caratteristiche e interviste al cast. Il cast sarà anche l’ospite Vogue vampiroun talk show di moda e cosplay. Notizie dal mondo delle tenebre fungerà da sede settimanale per annunci e discussioni sugli ultimi eventi, giochi e prodotti. Dramma in streaming radiofonico a chiamata Scommessa di notte e un nuovo live Garage del cacciatore raggiungerà ulteriormente la tradizione del più ampio World of Darkness. Garage del cacciatore è anche il debutto narrativo per lo sviluppatore della community di World of Darkness Martyna “Outstar” Zych.

New York di notte sarà presentato in anteprima venerdì sera sul canale Twitch di World of Darkness alle 22:00 EDT (19:00 PDT). Una versione video on demand sarà disponibile su YouTube a partire da sabato.