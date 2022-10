Netflix lancia un bot Discord ufficiale a cui manca la funzione più ovvia

Netflix ha rilasciato oggi un trailer su Twitter che mostra la sua nuova app Discord, disponibile nella libreria app appena fondata. La maggior parte degli utenti ha visto Netflix e Discord insieme e presume che questa app offrirà ciò che la maggior parte si aspetta: guardare le feste su Discord. Tuttavia, analizzando ogni parte di questo video di 35 secondi, non abbiamo visto alcun segno che questa app presenterà feste di osservazione. Sembra essere un bot che consentirà agli utenti di Discord di trovare nuovi programmi da guardare e aiutarli a discutere di questi programmi.

Il bot “Hey, Netflix” aiuterà gli utenti di Discord a trovare qualcosa da guardare su Netflix. Gli utenti potranno scegliere se vogliono guardare qualsiasi programma o film che il bot suggerisce da soli o con i loro amici online. Tutti i membri del gruppo Discord potranno quindi rispondere ad alcune domande, come “Sei in vena di film? O vuoi abbuffarti di una serie?” e, in base ai voti, il bot di Hey, Netflix suggerirà qualcosa per la maggioranza.

Il bot consentirà inoltre agli utenti di Discord di selezionare il paese da cui guarderanno Netflix. Il bot lo farà per trovare uno spettacolo che tutti gli spettatori possano vedere nei loro paesi (il bot Hey, Netflix non ha sentito parlare di VPN). Ehi, Netflix offrirà quindi agli utenti un paio di suggerimenti, per i quali gli utenti di Discord possono votare. Il bot creerà anche un canale speciale in cui gli utenti potranno discutere degli episodi o del film.

La maggior parte degli utenti di Discord e Netflix erano davvero entusiasti della notizia fino a quando non hanno effettivamente visto il trailer. Le funzionalità sono interessanti ma non sono ciò che i fan stanno cercando. Se non è presente alcuna funzione di watch party per questa app Netflix, non sembra che il bot sarà molto popolare. Come un utente ha risposto al tweet, “sarebbe bello se potessimo vedere tutti Netflix allo stesso tempo”.