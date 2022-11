Need For Speed ​​Unbound è multipiattaforma? Spiegazione del crossplay NFS PS5, PC, Xbox

L’accesso anticipato di Need For Speed ​​Unbound uscirà molto presto e un’altra buona notizia è che il nuovo gioco in arrivo è il crossplay con il multiplayer multipiattaforma su PS5, Xbox Series X / S e PC.

Non ci sono ancora recensioni per il gioco, ma le cose sembrano davvero eccitanti. La colonna sonora ufficiale è stata rivelata e comprende oltre 70 tracce di artisti di 25 paesi diversi in quella che è una celebrazione della musica davvero diversificata in tutto il mondo.

L’accesso anticipato uscirà molto presto e potrai gareggiare contro gli amici indipendentemente dal sistema.

Il crossplay di Need For Speed ​​Unbound?

Need For Speed ​​Unbound e quindi il nuovissimo gioco NFS supporta il multiplayer multipiattaforma tra PS5, Xbox Series X/S e PC.

La conferma di quanto sopra arriva per gentile concessione di IGN. Criterion ha discusso del multiplayer con IGN e ha affermato che i giocatori in modalità multiplayer possono “guidare in giro per il mondo, incontrarsi con gli amici o semplicemente scherzare” e ci saranno richieste di gare e playlist a cui partecipare senza problemi.

Sfortunatamente, non esiste una progressione incrociata, il che significa che non puoi trasferire un salvataggio da PlayStation a Xbox o PC e viceversa. Il gioco è inoltre disponibile solo su PS5 di nuova generazione e Xbox Series X/S, oltre che su PC tramite EA Play e Steam.

Puoi ottenere l’edizione Palace gratuitamente con EA Play Pro per £ 14,99 al mese o £ 89,99 all’anno.

Bonus pre-ordine NFS

Di seguito sono riportati tutti i bonus per il pre-ordine di Need For Speed ​​Unbound tramite PSN Store:

• Effetto guida

• Targa

• Striscione grafico e adesivo

• $ 150.000 in banca (solo uso multigiocatore)

E di seguito sono riportati tutti i bonus esclusivi dell’edizione Palace:

4 nuove auto personalizzate straordinariamente intense *** tra cui: ‎Mercedes-AMG GT Black Series 2020 ‎VW Mk1 Golf Gti 1976 ‎BMW E30 M3 1988 ‎Mercedes-AMG G 63 2017

Effetti di guida del palazzo

Decalcomanie e targa del palazzo

Posa del personaggio del palazzo e banner

Pacchetto abbigliamento palazzo contenente 20 articoli

