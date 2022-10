Need for Speed ​​Unbound diventa ACAB con inseguimenti della polizia e scommesse secondarie nel nuovo trailer di gioco

Need for Speed ​​Unbound uscirà entro la fine dell’anno, il che significa che siamo nel pieno di nuovi trailer e di saperne di più su ciò che il gioco di guida amplificato ha da offrire. Il trailer di rivelazione è stato il nostro primo sguardo al nuovo stile artistico cel-shaded e l’ultimo mostra più di ciò che possiamo aspettarci dal gameplay momento per momento.

Il trailer di Rischio e Ricompensa propone tre diversi modi per salire di livello in Unbound. “Per arrivare in cima, devi correre dei rischi”, recita la descrizione del trailer. Il modo più ovvio è correre più veloce della polizia, poiché i giochi Need for Speed ​​hanno messo i corridori di strada contro gli agenti di polizia sin dall’inizio. Più hai alle calcagna, maggiore sarà la tua ricompensa quando riuscirai a superarli: questo trailer mostra fino a sette veicoli all’inseguimento. Oltre a guidare i poliziotti, puoi anche “prenderti dei rischi” facendo grandi derapate e altre acrobazie o piazzando scommesse secondarie contro i tuoi avversari quando partecipi a gare su strada. Tutto questo ti farà guadagnare denaro e ne avrai bisogno in abbondanza per qualificarti per The Grand, la gara definitiva nella città di Lakeshore.

Prima di questo, abbiamo ottenuto un breve ma dolce trailer incentrato sulla personalizzazione dell’auto. I giochi Need for Speed ​​sono noti per consentirti di mettere a punto la tua auto, ma Unbound offre un nuovo livello di personalizzazione con effetti di guida. Questi elementi in stile vernice spray appaiono quando colpisci salti, vai alla deriva, pavimenta e esegui altre manovre di guida. Combina queste opzioni con le oltre 140 auto nel gioco e avrai un numero assurdo di scelte per far sentire la tua auto e il tuo guidatore come tuoi.

Need for Speed ​​Unbound uscirà il 2 dicembre ed è diretto su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite l’app EA, Steam ed Epic Games Store. Ci sono due versioni disponibili per il preordine e l’arrivo della Palace Edition ti offre ancora più opzioni di personalizzazione di cui sopra.