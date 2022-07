NBA 2K23 non sarà la versione di nuova generazione su PC, facendo arrabbiare i giocatori

I fan hanno scoperto notizie molto sconvolgenti sulla pagina delle domande frequenti di NBA 2K23 sul sito Web ufficiale del gioco. Le FAQ confermano che le versioni PC e Nintendo Switch di NBA 2K23 non saranno le versioni next-gen. La pagina delle domande frequenti scrive che il team è “appassionato e continuerà a indagare su ciò che è possibile per il franchise in futuro”. Tuttavia, per ora, il team ha voluto concentrarsi “sull’assicurare NBA 2K23 è stato ottimizzato per le nuove console (PlayStation 5, Xbox Series X/S), assicurando al contempo che l’esperienza rimanga fresca e innovativa per i giocatori su altre piattaforme”.

Questa notizia ha fatto arrabbiare i fan, molti dei quali chiedevano a gran voce di poter giocare all’ultima NBA sui propri PC con la massima qualità. Le copie di NBA 2K23 con la grafica e gli aggiornamenti tecnici più avanzati saranno solo sulle console più recenti, Xbox Series X e PlayStation 5.

Nelle ultime generazioni di console, 2K Sports ha dato la priorità all’esperienza su console per i titoli NBA, piuttosto che per PC. Spesso la versione di NBA che viene trasferita su PC proviene dalla precedente generazione di console piuttosto che dalla generazione più attuale. I PC sono pienamente in grado di eseguire i moderni giochi per console, ma gli sport 2K si rifiutano di ottimizzare l’NBA su PC per essere all’altezza delle console attuali. Nintendo Switch è una console molto meno potente rispetto a Xbox Series X o PlayStation 5, quindi molti non si aspettavano che 2K rilasciasse le versioni di nuova generazione di NBA 2K23 su Switch a meno che non fosse attraverso il cloud gaming.

NBA 2K23 è il prossimo gioco della serie di videogiochi di basket più venduta. NBA 2K23 uscirà il 9 settembre per PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox One X, Xbox One S, Nintendo Switch e Steam. Ci saranno quattro edizioni del gioco che i giocatori potranno acquistare: Standard Edition, Digital Deluxe Edition, Michael Jordan Edition e Championship Edition.