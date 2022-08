NBA 2K23 è multipiattaforma? Crossplay e stato di progressione incrociata

NBA 2K23 uscirà il mese prossimo, ma la notizia deludente è che non ci sono crossplay e multiplayer multipiattaforma tra PlayStation, Xbox e PC.

C’è molto da aspettarsi con la puntata annuale di basket di quest’anno. Le carte contratto MyTeam sono state eliminate con l’approvazione di quasi tutti, mentre i giocatori PlayStation hanno sfide esclusive MyTeam in attesa.

Per lo più tutto ciò che è stato detto sul gioco sembra buono finora, ma il suo stato multipiattaforma potrebbe deludere molti.

NBA 2K23 è un gioco incrociato?

NBA 2K23 non è crossplay e quindi non ha multiplayer multipiattaforma tra PlayStation, Xbox e PC.

Ciò è confermato dalle FAQ ufficiali del gioco. Dovresti anche sapere che non esiste un multiplayer cross-gen, il che significa che gli utenti PS4 non possono giocare con PS5 e lo stesso per Xbox One con Series X/S.

La mancanza di cross-gen è perché l’edizione current-gen è diversa dalla last-gen. La versione di ultima generazione per PS4 e Xbox One è quella venduta su PC e Nintendo Switch.

Su console, sappi che puoi preordinare l’edizione Digital Deluxe per ottenere il gioco sia su PS4 che PS5, Xbox One e Series X/S. Non è previsto alcun aggiornamento gratuito se acquisti un’edizione Standard su PS4 o Xbox One.

Come funziona la progressione incrociata

Sebbene non ci sia crossplay o multiplayer multipiattaforma per NBA 2K23le FAQ confermano che esiste almeno una progressione incrociata per MyTeam e VC.

Sfortunatamente, si dice che sia limitato alla stessa famiglia di console, il che significa che è applicabile solo da PS4 a PS5 e da Xbox One a Series X/S. Non potrai trasferire nulla tra PlayStation, Xbox, PC e Switch.

Consulta le FAQ per maggiori informazioni.

