NBA 2K23 è multipiattaforma? Confermato lo stato di crossplay e progressione incrociata

NBA 2K23 sta uscendo, ma la notizia deludente è che non esiste il crossplay e il multiplayer multipiattaforma tra tutte le console e i sistemi.

La prossima puntata della partita annuale di basket celebra l’eredità del leggendario giocatore Michael Jordan. Gli sviluppatori hanno confermato che la Jordan Challenge sta tornando e avrà 15 giochi da provare per i giocatori.

Non è stato ancora mostrato molto gameplay, ma gli sviluppatori hanno fornito alcuni dettagli chiave.

NBA 2K23 | Trailer dell'edizione di Michael Jordan

NBA 2K23 è un gioco incrociato?

NBA 2K23 non è crossplay e quindi non ha multiplayer multipiattaforma tra PlayStation, Xbox e PC.

Ciò è confermato dalle FAQ ufficiali del gioco. Dovresti anche sapere che non esiste un multiplayer cross-gen, il che significa che i giocatori PS4 non possono giocare con PS5 e lo stesso per Xbox One con Series X/S.

La mancanza di cross-gen è perché l’edizione current-gen è diversa dalla last-gen. La versione di ultima generazione per PS4 e Xbox One è quella venduta su PC e Nintendo Switch.

Su console, sappi che puoi preordinare l’edizione Digital Deluxe per ottenere il gioco sia su PS4 che PS5, Xbox One e Series X/S. Non è previsto alcun aggiornamento gratuito se acquisti un’edizione Standard su PS4 o Xbox One.