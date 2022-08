NBA 2K23 avrà una demo? In linea vengono visualizzate false perdite di dati sulla data di rilascio

NBA 2K23 uscirà il mese prossimo e i fan sperano che ci sarà una demo gratuita da scaricare anche se qualsiasi perdita di data di rilascio al momento è falsa.

L’ultima puntata della lunga serie di basket è estremamente eccitante. È disponibile per il preordine in questo momento su PlayStation, Xbox e PC ed è una celebrazione di uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi con la sfida di ritorno di Michael Jordan.

Molte altre notizie verranno rivelate prima del lancio, tra cui MyTeam e MyCareer, ma, invece delle sole notizie, i fan sperano che i preludi tornino.

NBA 2K23 | Il primo sguardo al trailer BridTV 11009 NBA 2K23 | Il primo sguardo al trailer https://i.ytimg.com/vi/R1RMvl_Ag28/hqdefault.jpg 1067006 1067006 centro 13872

C’è una demo di NBA 2K23 da scaricare?

UN NBA 2K23 la demo non è disponibile per il download e Visual Concepts non ha annunciato l’arrivo di una.

La serie aveva campioni riproducibili, ma la tradizione si è fermata 2K22. Ciò è stato confermato da 2K Intel nel luglio 2021 due mesi prima dell’uscita del gioco a settembre.

Per quanto riguarda il motivo per cui non c’era un campione gratuito per la puntata dell’anno scorso, si dice che gli sviluppatori volessero concentrarsi sulla “creazione di giochi completamente funzionanti di questa generazione e delle generazioni precedenti”.

Visual Concepts non ha annunciato un campione giocabile per quest’anno e i fan presumono che non ce ne sarà uno grazie alla mancanza di perdite affidabili e notizie ufficiali. Consulta le FAQ del gioco per ulteriori informazioni sul diritto alla doppia generazione e altri aspetti.

Data di rilascio trapelata

Un presunto NBA 2K23 la perdita della demo afferma che la data di uscita è il 23 agosto, ma questo è stato soprannominato falso dai fan nella comunità.

L’apparente fuga di notizie è stata condivisa da YouTuber LxckTV su Twitter. Sembra mostrare un post dall’account Instagram ufficiale del gioco mentre afferma che il post è stato rapidamente eliminato.

LxckTV ha detto che è falso e le risposte dicono che è ovvio Photoshop. Inoltre, il giorno non avrebbe senso come data di uscita per NBA 2K23 è il 9 settembre e le demo in passato sono uscite solo una o due settimane prima del rilascio.

Oltre all’apparente photoshop condiviso da LxckTV, un altro post sui social media mostra un falso tweet di NBA2K che dice che una demo sarà pubblicata il 26 agosto. Questo è falso in quanto non esiste un tweet del genere sull’account Twitter ufficiale della serie.

In altre notizie, la data di uscita della collaborazione Genshin Impact x Pizza Hut e come ottenere ricompense