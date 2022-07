NBA 2K22 Stagione 8 Tempo di rilascio oggi e premi Myteam

Il NBA 2K22 Le ricompense della stagione 8 sono state rivelate e ora sappiamo cosa ci sarà in palio dopo il rilascio del nuovo aggiornamento alla fine di questa settimana.

AGGIORNARE: Oggi vedrà l’uscita di NBA 2K22 Stagione 8 e il suo pacchetto di ricompense completo, con Visual Concepts che confermerà che tutti i nuovi contenuti saranno in diretta da esplorare dalle 16:00 BST (8:00 PT) in poi. Ulteriori notizie sugli sbloccabili e sui nuovi design cosmetici che saranno disponibili a partire dal 1 luglio sono disponibili di seguito.

ORIGINALE: Visual Concepts ha già avviato il processo di patching per il lancio della nuova stagione, e ciò significa che tutti avranno qualcosa di nuovo da esplorare, non importa se giochi su piattaforme last-gen o current-gen.

Sono stati confermati anche la data di uscita ufficiale della stagione 8 di NBA 2K22 e il programma di lancio, il che significa che i fan possono prepararsi completamente per ciò che verrà dopo nel mondo del basket.

Ecco cosa sappiamo finora sulle ricompense della Stagione 8 di NBA 2K22 e sugli aggiornamenti La mia squadra di questa settimana.

NBA 2K22 | Trailer della settima stagione Il ritorno degli eroi BridTV 10099 NBA 2K22 | Trailer della settima stagione Il ritorno degli eroi https://i.ytimg.com/vi/sEiCxB-wd-Y/hqdefault.jpg 1015533 1015533 centro 13872

A che ora esce NBA 2K22 Stagione 8?

Il NBA 2K22 L’uscita della stagione 8 inizierà alle 8:00 PT, alle 11:00 ET e alle 16:00 BST di venerdì 1 luglio, con queste ore confermate tramite l’account Twitter ufficiale del gioco per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Nintendo Switch Console.

Rivelate le ricompense della nuova stagione

La stagione 8 di NBA 2K22 inizierà contemporaneamente su tutte le piattaforme, ma le ricompense disponibili per lo sblocco saranno diverse a seconda che tu stia utilizzando una PS4 o una PS5. La buona notizia è che ci sarà qualcosa da sbloccare per tutti durante la nuova stagione, anche se alcune cose saranno esclusive per i giocatori della generazione attuale.

Visual Concepts ha confermato che quando alzerai il trofeo Larry O’Brien in tutto il suo splendore dorato, potrai farlo indossando un completo completo di occhiali dorati della stagione 8, maglia da basket dorata, pantaloncini lunghi dorati, maniche a braccio dorate , Cappello d’oro, T-shirt d’oro o Abito d’oro.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro La nostra ultima patch è disponibile su PS5/XBX, PS4/XB1 e Switch con i preparativi per il lancio della Stagione 8 questo venerdì alle 8:00 PT. PC in arrivo. — NBA 2K (@NBA2K) 29 giugno 2022

Coloro che vogliono viaggiare per la mappa con stile potranno farlo utilizzando un nuovo Go-Kart che si sblocca al livello 30 con una speciale skin slime. Ci saranno anche nuove scarpe da rivendicare quando si raggiunge il livello 40 tramite MyCareer, mentre ci saranno anche carte da sbloccare tramite MyTeam.

Un messaggio di Visual spiega: “Se vi siete persi l’annuncio, queste carte End Game sono un gradino sopra il taglio sopra. Tutti gli attributi hanno un punteggio di 99, tutti gli 80 possibili badge a livello di Hall of Fame e i migliori saltatori, dribbling e animazioni finali che potresti desiderare. Queste carte fanno tutto e altre tre verranno aggiunte come ricompense nella Stagione 8.

Le carte End Game confermate come ricompense di livello 40 includono il due volte MVP NBA, Nikola Jokic. Le abilità dell’MVP back-to-back vanno già ben oltre ciò che ci si aspetta dai giocatori in posizione centrale, motivo per cui questo Jokic 99 in totale è idoneo anche per il playmaker.

Altre ricompense in arrivo nel gioco possono essere trovate di seguito e includono quanto segue:

La mia SQUADRA di questa stagione si concentrerà su alcuni dei giocatori che hanno avuto il maggiore impatto sulla community negli ultimi dieci anni. Inoltre, questa stagione aggiunge End Game Jokic, Invincible Dr. J in Token Market, Invincible Dominique Wilkins come ricompensa per 2000 vittorie in Triple Threat e altro ancora. Gli aggiornamenti includono anche un pacchetto Kobe e Shaq al lancio e nuove sfide esclusive incentrate su AI, Kobe, MJ e LeBron. Infine, verrà aggiunto un livello Domination finale a La mia SQUADRA, dove i giocatori possono competere per End Game James Harden;

La W include Sheri Sam e Taj McWilliams-Franklin, ex allenatori diventati stelle della WNBA. Nella stagione 8, i giocatori possono fare affidamento sulla loro esperienza e conoscenza nel basket per raggiungere il livello Hall of Fame per essere ricompensati con i loro contatti, incluso un Takeover Perk Picker. I giocatori possono anche guadagnare 2K Breakthrough Gear, un Extra Point Badge, 4.000 VC totali, un Seasonal Clothing Bundle e l’esclusiva W Gear.

In altre notizie, Dov’è Xur in Destiny 2 oggi? 1 luglio Posizione