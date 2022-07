Naraka Bladepoint incrocia Fall Guys per la nuova modalità di gioco Through the Fire

Naraka Bladepoint e Fall Guys: Ultimate Knockout sono entrambi giochi competitivi, ma non potrebbero essere più diversi. Naraka significa tagliare i tuoi avversari e diventare l’ultimo guerriero in piedi; Fall Guys presenta una serie di percorsi ad ostacoli che eliminano i giocatori finché uno non viene incoronato vincitore. Ora i due si stanno unendo, poiché Naraka Bladepoint ha appena lanciato la sua nuova modalità Attraverso il fuoco.

Through the Fire è una modalità multiplayer casuale, quindi il tuo grado non sarà influenzato dalle tue prestazioni. Questa è una cosa molto buona poiché è abbastanza diversa dalle partite standard. Mentre stai combattendo contro mostri e altri giocatori, dovrai anche evitare i pendoli oscillanti giganti. Come mostra il video introduttivo, non c’è modo di bloccare l’impatto di questi enormi pericoli: verrai respinto se non ti togli di mezzo. Cadi in acqua e sei fuori.

Lo spirito dei pendoli oscillanti può effettivamente aiutarti in combattimento. Come indicato nella pagina di aggiornamento di Naraka, il Vaso Squisito si genererà “ogni tanto”, portando armi e rare Souljade. Due nuove Souljade trasformano i tuoi attacchi in pendoli a sé stanti. Uppercut Slash migliora il taglio uppercut su katane, lance e doppie lame. Discesa letale ti consente di calpestare il terreno e danneggiare i nemici, facendo più male a seconda della lunghezza della tua caduta. In entrambi i casi, all’impatto appare l’immagine del pendolo.

Per quanto riguarda la grafica di Fall Guys, non puoi effettivamente giocare come il fagiolo che vedi nel trailer. Invece, vedrai un sacco di decorazioni a tema Fall Guys nella lobby del gioco. Ad essere onesti, i fagioli probabilmente non andrebbero bene contro le armi a lama.

Nel frattempo, Fall Guys continua a ottenere tutti i tipi di crossover propri. Più di recente, sono state aggiunte al gioco un paio di skin Pusheen. Ha anche appena concluso un evento Abstergo Challenge a tema Assassin’s Creed. Aspettati molto di più di quella roba nel futuro del gioco.