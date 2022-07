N64, SNES e Wii Mario Kart 8 tracce confermate per il DLC Wave 2

Nuovi brani in arrivo su Mario Kart 8 Deluxes come parte del DLC Wave 2 in arrivo il mese prossimo.

Ciò includerà brani delle ere del gioco N64, GBA, Wii e Super NES, oltre a un nuovo brano ispirato allo spin-off mobile.

Tutti i nuovi dettagli sono stati condivisi oggi da Nintendo dopo mesi di attesa per la conferma della nuova ondata di brani.

N64, SNES e Wii Mario Kart Tracks confermati

Come rivelato da Nintendo, tracce di diversi saranno diretti a Mario Kart 8 Deluxe come parte del DLC Wave 2.

La data di uscita ufficiale dei nuovi corsi Booster Pack è stata fissata per il 4 agosto e sarà aperta ai giocatori con un abbonamento a pagamento Nintendo Switch Online + Expansion Pack o acquistando Mario Kart 8 Deluxe – Booster Course Pass disponibile nel Nintendo eShop o Il mio Nintendo Store.

Un totale di otto nuovi corsi e due nuove coppe saranno disponibili come parte del lancio di Wave 2, con le seguenti tracce confermate:

Coppa di rapaTour New York Minute: supera gli imponenti grattacieli e goditi un viaggio panoramico attraverso il parco in questo percorso ispirato alla Grande Mela proveniente dal gioco per cellulare Mario Kart Tour.

SNES Mario Circuit 3 – Fatti strada tra curve strette ed evita i tubi di curvatura in questo classico percorso che ha avuto origine in Super Mario Kart su Super NES.

N64 Deserto di Kalimari – Questa corsa nel deserto prevede frequenti scontri con una locomotiva a vapore vecchio stile che attraversa il percorso – fai attenzione a non causare ritardi.

DS Waluigi Pinball – Lancia, urta e intreccia questo percorso a tema su un gigantesco flipper, completo di luci e suoni colorati. Cerca solo di non inclinarti.

La Coppa dell’elicaTour Sydney Sprint: prendi il sole mentre sorvoli la baia e fai una crociera intorno ai luoghi d’interesse in questo percorso che ha avuto origine in Mario Kart Tour.

GBA: Snow Land – Cerca di non scivolare e scivolare su questo percorso invernale di Mario Kart: Super Circuit. Ricorda solo: prevarranno le teste di raffreddamento.

Wii Mushroom Gorge – Questo percorso presenta una caverna sotterranea, profondi voragini e funghi giganti da cui spuntare – assicurati di atterrare in sicurezza.

Sky-High Sundae – La competizione potrebbe scaldarsi, ma ciò non significa che non puoi rilassarti in questa dolce gara, che è piena di dessert straordinari quasi ad ogni turno. Dimostra di essere il numero uno sotto il sole (dae) in questo corso di debutto.

