MultiVersus Stagione 1 Data di rilascio, prezzo del Battle Pass e nuovi personaggi

Il Multicontro La data di uscita della stagione 1 è prevista per questa settimana e arriverà con un nuovo Battle Pass da acquistare e diversi nuovi personaggi.

Non tutto sarà disponibile il giorno del lancio, ma ai fan è stato detto che almeno due nuovi personaggi arriveranno durante la prima stagione del gioco.

E non passerà molto tempo prima che i giocatori controllino tutte le ultime modifiche che fanno parte della prossima data di rilascio della Stagione 1 di MultiVersus.

La data di uscita di MultiVersus Stagione 1 è stata fissata per lunedì 15 agosto 2022 su tutte le piattaforme.

Ciò significa che questa settimana verrà rilasciato un nuovo aggiornamento contenente tutto ciò di cui avrai bisogno per continuare a giocare online. Non è stato annunciato alcun programma per il giorno del lancio, ma diversi siti (Eurogamer) suggeriscono che l’orario di inizio della Stagione 1 di MultiVersis sarà fissato per le 17:00 BST.

La nuova stagione è già stata posticipata una volta, e mentre un’altra sembra molto improbabile, i fan dovrebbero essere preparati per i cambiamenti dell’ultimo minuto. Come accennato in precedenza, Warner Bros Games ha confermato che un nuovo aggiornamento uscirà lunedì come parte del rilascio.

Qual è il prezzo del Battle Pass MultiVersus?

Il MultiVersus Battle Pass della Stagione 1 costerà $ 9,99 / £ 7,99 e deve essere acquistato utilizzando la valuta Gleamium del gioco.

Per chi non lo sapesse, Gleamium è una valuta di gioco secondaria che può essere acquistata solo con denaro reale tramite i negozi online PlayStation, Microsoft e PC (Steam ed Epic Games Store). Il prezzo di Gleamium del Battle Pass della Stagione 1 di MultiVersus sarà fissato a 950 Gleamium e probabilmente includerà 50 livelli.

Quali nuovi personaggi stanno arrivando nella stagione 1 di MultiVersus?

Rick e Morty dovrebbero entrare in MultiVersus durante la Stagione 1, ma solo uno di loro ha una data di uscita programmata. Morty entrerà in gioco il 23 agosto, mentre i fan dovranno aspettare più a lungo per interpretare Rick Sanchez.

Un messaggio del team di supporto MultiVersus recita: “Siamo entusiasti di annunciare che la Stagione 1 inizierà il 15 agosto con un Battle Pass nuovo di zecca per farti guadagnare ricompense di gioco! Possiamo anche confermare che Morty si unirà all’elenco dei personaggi il 23 agosto come parte della Stagione 1. Non vediamo l’ora di condividerne altri nelle prossime settimane.

“Nota rapida: tutto ciò che ti stiamo offrendo nella stagione 1 non cadrà lo stesso giorno. Nuove modalità e contenuti saranno diffusi nel corso della stagione. Continueremo a condividere le date su tutte le cose divertenti che verranno”.

