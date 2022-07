MultiVersus sarà gratuito per giocare? Spiegazione dei prezzi del gleamium

Il Multicontro La beta aperta ad accesso anticipato è uscita, ma il gioco non sarà gratuito fino alla data di uscita della prossima settimana e anche in questo caso ci saranno ancora acquisti opzionali con la valuta Gleamium.

È un gioco fantastico che è disponibile per giocare in questo momento se acquisti un Founder’s Pack. Oltre ad acquistare un Founder’s Pack, puoi anche provare a ottenere l’ingresso gratuito alla parte di accesso anticipato tramite Twitch Drops.

Mentre ci sono dei cerchi che devi saltare per giocare ora, puoi invece aspettare che diventi più apertamente disponibile la prossima settimana.

Multicontro | Trailer di gioco ufficiale BridTV 10890 Multicontro | Trailer di gioco ufficiale https://i.ytimg.com/vi/Ja-fcfHXaB0/hqdefault.jpg 1055331 1055331 centro 13872

MultiVersus sarà gratuito per giocare?

Multicontro sarà gratuito per tutti dal 26 luglio.

In questo momento, le uniche persone garantite per giocarci gratuitamente sono quelle che hanno partecipato alla closed alpha a maggio. Hanno ottenuto l’accesso anticipato immediato alla beta aperta.

Se non vuoi raccogliere soldi, puoi provare ad accedere al gioco senza costi aggiuntivi ottenendo un codice da Twitch Drops.

Se nessuna delle opzioni di cui sopra è praticabile, dovrai solo aspettare fino alla prossima settimana. O quello o puoi spendere dei soldi per i Founder’s Packs.

Prezzi del gleamium

Anche quando Multicontro diventa gratuito per tutti, ci saranno comunque acquisti opzionali che coinvolgono la valuta di gioco di Gleamium.

Di seguito sono riportati i prezzi per Gleamio (tramite negozio PSN):

450 Gleamio – £ 3,99

1.000 Gleamio – £ 7,99

2.200 Gleamio – £ 15,99

6.000 Gleamio – £ 39,99

Se vuoi pagare per giocare in questo momento, di seguito sono riportati i prezzi e i bonus per ogni Founder’s Pack:

Standard:

Accesso anticipato alla beta aperta

15 gettoni personaggio

1 stendardo esclusivo (raro)

300 Gleamio

Deluxe:

Accesso anticipato alla beta aperta

20 gettoni personaggio

1 stendardo esclusivo (raro)

1 Pass battaglia premium

1 stendardo (epico)

1 effetto Ring Out (epico)

1.000 gleamio

Premio:

Accesso anticipato alla beta aperta

30 gettoni personaggio

1 stendardo esclusivo (raro)

3 Pass battaglia premium

2 stendardi (epico e leggendario)

2 effetti Ring Out (epico e leggendario)

1 targa univoca

2.500 gleamio

In altre notizie, tutti i prezzi delle skin DBD x Attack on Titan (AoT) e come ottenere ciondoli