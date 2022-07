MultiVersus open beta conto alla rovescia del tempo di rilascio dell’accesso anticipato e come giocare

La data di rilascio e il conto alla rovescia dell’ora per quando il Multicontro L’accesso anticipato alla beta aperta uscirà e l’inizio è quasi arrivato con i fan in grado di giocare gratuitamente su PlayStation, Xbox e PC.

Ha un vasto elenco di personaggi che vanno dai supereroi della DC Comics Batman, Superman e Wonder Woman, alle amate icone dei cartoni animati Taz, Bugs Bunny e Tom e Jerry. Sebbene sia una beta aperta, spera di fungere da lancio graduale per il gioco poiché la demo sarà permanentemente disponibile a meno che non ci siano bug importanti.

Il gioco è free-to-play e puoi unirti al caos domani invece che la prossima settimana.

A che ora inizia la beta aperta di MultiVersus?

La data di rilascio ufficiale e il conto alla rovescia dell’ora di inizio per l’uscita dell’accesso anticipato alla beta aperta di MultiVersus sono le 09:00 PT, le 12:00 ET e le 17:00 BST del 19 luglio.

Questo viene fornito per gentile concessione delle FAQ ufficiali del gioco. Puoi scaricare subito la demo giocabile da PSN, Microsoft e Steam Store.

È giocabile su entrambe le console di ultima generazione e di ultima generazione, ovvero PS4 e PS5, Xbox One e Series X/S. È free-to-play e si avvia con le seguenti modalità multiplayer:

1v1

2v2

4 giocatori tutti contro tutti

Come accennato in precedenza, al momento della scrittura non è stata annunciata alcuna data di fine. Ciò significa che sarai in grado di giocare continuamente per il prossimo futuro.

Come giocare ad accesso anticipato

Puoi giocare immediatamente alla parte di accesso anticipato del Multicontro open beta se hai partecipato alla closed alpha.

Se non hai partecipato all’alpha, potrai comunque avere la possibilità di giocare all’accesso anticipato. Il sito web del gioco dice che puoi ricevere un invito e un codice tramite Twitch Drops.

Di seguito sono riportate le istruzioni da seguire:

Crea o accedi a un account WB Games gratuito per connetterti e collegare il tuo account Twitch (deve avere almeno 13 anni di età)

Guarda qualsiasi streamer di Twitch giocare a MultiVersus con i drop abilitati per 60 minuti per guadagnare l’accesso anticipato all’Open Beta! Disponibile dal 19 luglio alle 9:00 PT fino al 26 luglio alle 9:00 PT.

Controlla i tuoi progressi mentre guardi e poi richiedi la tua ricompensa!

Richiedi l’accesso anticipato alla Open Beta per la piattaforma di tua scelta nel tuo account WB Games!

Se non riesci ad ottenere l’accesso anticipato, potrai giocare alla beta aperta a partire dal 26 luglio.

