Multiversus è uscito? Spiegazione della data di rilascio completa

MultiVersus è uscito? Questa è la grande domanda per molti fan di brawler che non vedono l’ora di dare un’occhiata agli ultimi personaggi come Rick And Morty e LeBron James.

La buona notizia è che ci sono un paio di diverse opzioni disponibili per coloro che potrebbero voler entrare subito.

E con la data di rilascio finale del gioco fissata per la fine del mese, tutti avranno presto la possibilità di mettere alla prova il gioco.

MultiVersus è ora disponibile?

Come confermato da Warner Bros all’inizio di questo mese, MultiVersus è ora disponibile per coloro che sono disposti ad acquistare una versione ad accesso anticipato del gioco.

Quindi, se ti stavi chiedendo se MultiVersus è ora disponibile e giocabile, la risposta è sì e ci sono alcuni modi per giocarci. Per coloro che hanno partecipato al MultiVersus Closed Alpha, ti sarà garantito l’ingresso tramite un codice che dovrebbe averti già raggiunto, ed è lo stesso per i clienti su tutte le piattaforme.

Il secondo modo per iniziare a giocare oggi è ottenere l’accesso tramite i Twitch Drop in corso offerti. Per configurarti, devi creare o accedere a un account WB Games gratuito per connetterti e collegarti al tuo account Twitch. Dovrai quindi guardare qualsiasi streamer di Twitch giocare a MultiVersus con i drop abilitati per 60 minuti per guadagnare l’accesso anticipato all’Open Beta. Rivendicherai quindi il tuo premio su Twitch prima di scegliere la tua piattaforma preferita tramite il tuo account WB Games.

Il terzo modo per accedere a MultiVersus oggi è acquistare un Founders Pack, che include un codice. Il pacchetto MultiVersus Standard Founders costa £ 32,99, il prezzo Deluxe è £ 49,99 e il Premium è un enorme £ 79,99. Per tutti coloro che sono d’accordo con l’attesa, la beta aperta di MultiVersus inizierà martedì 26 luglio 2022 e sarà disponibile su piattaforme PlayStation, Xbox e Steam. I nuovi titoli WB vengono forniti con il supporto completo per il cross-play e la progressione incrociata su tutte le piattaforme e includono un elenco crescente di personaggi con cui giocare, inclusi i seguenti elencati di seguito:

Batman (DC) – doppiato da Kevin Conroy

Superman (DC) – doppiato da George Newbern

Wonder Woman (DC) – doppiato da Abby Trott

Harley Quinn (DC) – doppiata da Tara Strong

Shaggy (Scooby-Doo) – doppiato da Matthew Lillard

Velma (Scooby-Doo) – doppiato da Kate Mucucci

Bugs Bunny (Looney Tunes) – doppiato da Eric Bauza

Diavolo della Tasmania alias Taz (Looney Tunes) – doppiato da Jim Cummings

Arya Stark (Il Trono di Spade) – doppiata da Maisie Williams

Jake the Dog (Adventure Time) – doppiato da John DiMaggio

Finn the Human (Adventure Time) – doppiato da Jeremy Shada

Steven Universe (Steven Universe) – doppiato da Daniel DiVenere

Garnet (Steven Universe) – doppiato da Estelle

Tom e Jerry (Tom e Jerry) doppiato da Eric Bauza

Iron Giant (The Iron Giant) doppiato da Jon Lipow

Reindog (una straordinaria creatura originale)

Rick e Morty – Appena annunciato

LeBron James – Appena annunciato

