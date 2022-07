MultiVersus è su Nintendo Switch? Spiegazione del supporto per PS4, Xbox e Steam

MultiVersus ha costruito una solida base di fan durante il suo breve periodo di accesso anticipato su piattaforme PlayStation, Xbox e PC, ma i giocatori su Nintendo Switch sono stati esclusi.

Il brawler sembra destinato a includere un elenco di personaggi in continua espansione, con l’attuale elenco che vanta Batman, Shaggy di Scooby Doo e Harley Quinn.

E con LeBron James, Rick e Morty che verranno presto aggiunti all’elenco, ci sono anche quelli su Switch a cui piacerebbe avere la possibilità di giocare.

Multicontro | Trailer di gioco ufficiale BridTV 10890 Multicontro | Trailer di gioco ufficiale https://i.ytimg.com/vi/Ja-fcfHXaB0/hqdefault.jpg 1055331 1055331 centro 13872

MultiVersus è su Nintendo Switch?

MultiVersus non è su Nintendo Switch e non è stato fatto alcun annuncio in merito all’arrivo sulla console portatile nel 2022.

A partire dalle 9:00 PT del 26 luglio, la MultiVersus Open Beta è disponibile su console PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S, console Xbox One e PC. Steam ospiterà la beta sulla piattaforma PC, senza menzionare il supporto di Epic Games Store o GOG.

La buona notizia è che sono disponibili cross-play e progressione incrociata completi, il che significa che hai un paio di opzioni diverse per giocare con gli amici. Non ci sono notizie che suggeriscono che MultiVersus potrebbe essere portato su Nintendo Switch in futuro, sebbene la beta aperta non abbia una data di fine.

Non c’è stato alcun annuncio da parte di Warner Bros Games che si stia lavorando a tale supporto e non si fa menzione di Nintendo Switch sul sito Web ufficiale di MultiVersus. Va inoltre notato che MultiVersus Open Beta è attualmente disponibile solo nelle Americhe, in Europa, in Australia e in Nuova Zelanda.

Come accennato in precedenza, LeBron James e Rick e Morty verranno aggiunti all’elenco dei personaggi, con il contenuto attuale disponibile oggi come parte della data di rilascio della beta aperta di MultiVersus:

Personaggi: Superman, Finn the Human, Garnet e Reindog verranno immediatamente sbloccati come parte di una rotazione di anteprima aggiornata. Tutti i personaggi non in anteprima possono essere sbloccati durante il gioco.

Mappe: La Batcaverna (DC), Tree Fort (Adventure Time), Scooby’s Haunted Mansion (Scooby-Doo), Sky Arena (Steven Universe), Trophy’s EDGE, Trophy’s EDGE 2 e Training Room.

Modalità: Modalità cooperativa 2 contro 2 a squadre, partite 1 contro 1, 4 giocatori tutti contro tutti, partite locali 1-4 giocatori, partite cooperativa contro IA, lobby online personalizzate, The Lab (modalità pratica) e tutorial.

È inoltre disponibile il MultiVersus Pre-Season Battle Pass che consente ai giocatori di completare le sfide e sbloccare ricompense di gioco, con livelli gratuiti inclusi. Il primo Battle Pass durerà fino all’8 agosto e sarà sostituito da una versione completa della Stagione 1 il 9 agosto. E tutti i progressi dei giocatori e le ricompense sbloccate durante il periodo di accesso anticipato e attraverso il Battle Pass preseason verranno trasferiti alla Open Beta di luglio 26.

In altre notizie, quando finisce l’accesso anticipato MultiVersus?