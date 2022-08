MultiVersus che aggiunge le modalità Classificate e Arcade nella Stagione 1

MultiVersus ha rivelato un’istantanea di cosa aspettarsi con la Stagione 1, inclusa una modalità Arcade classica e classificata durante l’EVO 2022.

Annunciato tramite l’account Twitter ufficiale al torneo di picchiaduro EVO 2022, Player First Games ha gettato nuova luce su alcuni dei contenuti che i giocatori possono aspettarsi quando la Stagione 1 uscirà. Sebbene alcuni dettagli fossero noti, le modalità Arcade e Classificata erano nuove rivelazioni.

Non sono stati condivisi dettagli sulla modalità Arcade, tuttavia è molto probabile che sarà una sfida di battaglie tra bot di difficoltà crescente. La modalità classificata, d’altra parte, si spiega da sé, ma è un’ottima aggiunta per un gioco che si è già spinto a diventare un titolo competitivo.

Altri oggetti nell’istantanea includono nuovi personaggi, con Rick e Morty in evidenza, oltre a una sfilza di nuovi cosmetici. Questi includono icone, stendardi e varianti di personaggi, tra cui Le’Bron vestito da Robin e Bugs Bunny con un abito da Valchiria. Player First Games ha già condiviso che il Battle Pass della Stagione 1 avrà 50 livelli, quindi questa è solo una punta dell’iceberg in termini di cosmetici.

La stagione 1 di MultiVersus è stata recentemente posticipata dall’inizio di agosto, con la pre-stagione ora in corso fino al 15 agosto. Questo annuncio non ha rivelato quando arriverà la stagione 1, affermando solo che la data sarebbe stata rivelata “molto presto”.

MultiVersus è appena uscito dalla beta, ma si è già unito ai ranghi dei migliori giochi di combattimento all’EVO 2022. Questo annuncio è stato fatto poco prima della top 8, dove Nakat e Void sarebbero diventati i primi campioni EVO per il titolo.