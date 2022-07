Mojang assicura ai giocatori che Minecraft NFT non accadrà

Lo sviluppatore di Minecraft Mojang ha fatto sapere alla loro comunità dove si trovano sull’uso degli NFT con il loro gioco e la loro piattaforma dopo aver ricevuto richieste di maggiore comunicazione sull’argomento dalla comunità. Attualmente stanno aggiornando le loro linee guida sull’utilizzo, ma volevano far sapere a tutti in anticipo che NFT e blockchain non sono consentiti in Minecraft e l’utilizzo di contenuti di gioco per creare un NFT è vietato.

Nel loro post sul blog che descrive in dettaglio la loro posizione sull’uso di criptovalute controverse e simili, affermano che ciò è dovuto al fatto che gli NFT creano un senso di scarsità ed escludono i giocatori che non vogliono pagarli. Dicono che vogliono che ogni giocatore abbia accesso a tutti i contenuti di Minecraft in ogni momento e che si senta al sicuro e incluso durante il gioco. Gli sviluppatori ritengono che questo tipo di pratiche trasformerà Minecraft dall’essere un gioco per godersi il tempo con gli amici in una piattaforma basata esclusivamente sul profitto da queste vendite.

C’è anche la questione di mettere questo tipo di potere nelle mani di persone inaffidabili. Se un gestore patrimoniale dovesse scomparire casualmente, il proprietario dei suoi NFT perde completamente gli oggetti che ha acquistato e non può accedervi. I possibili prezzi gonfiati e fraudolenti degli NFT hanno anche spinto Mojang a prendere questa posizione nei loro confronti sulla sua piattaforma. Mentre i creatori possono fare soldi sui contenuti creati all’interno del Marketplace di Minecraft, questa è un’area che Mojang può tenere d’occhio più da vicino questo tipo di rapporti.

Il post sul blog afferma che presteranno molta attenzione all’evoluzione della tecnologia blockchain per vedere se mai si rifiuta un percorso che lo sviluppatore ritiene possa essere sicuro, inclusivo e affidabile per i giocatori di Minecraft, il che significa che se le cose vengono alterate, lì è potenziale per loro di venire al gioco in futuro. A partire da ora, tuttavia, gli NFT e qualsiasi cosa ad essi associata sono banditi da Minecraft.