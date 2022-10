Modifiche di Overwatch 2, spiegate: ogni nuova mappa, modalità e altro

Dopo anni di attesa – per non parlare di una cadenza di aggiornamento più lenta del solito – Overwatch 2 è finalmente qui per sostituire l’originale del 2016. Ma cosa stava aspettando tutto questo? Quali modifiche ha apportato Blizzard per aiutare la serie a fare il salto Sorvegliare a Sorvegliare 2?

In questa guida, abbiamo elencato tutte le modifiche più importanti in Overwatch 2 per aiutarti a rientrare senza perdere un colpo.

Il modello free-to-play

Il cambiamento più grande e più notevole in Overwatch 2 è che è free-to-play. Tutto quello che devi fare se vuoi entrare è andare nel tuo negozio di console (o nell’app Battle.net su PC) e scaricare il gioco. Non dovrai più convincere i tuoi amici ad acquistare Overwatch solo per poter giocare insieme.

Tuttavia, come ci si potrebbe aspettare, quel tag free-to-play deriva da tattiche di monetizzazione più forti di Blizzard, come bloccare nuovi eroi dietro il nuovo sistema di Battle Pass, di cui parleremo di seguito.

Il passaggio di battaglia

Immagine: Blizzard Entertainment

Blizzard è completamente cambiata di Overwatch economia dentro Overwatch 2. Invece di bottino, sarai in grado di completare sfide speciali per aumentare di livello un passaggio di battaglia, come molti altri sparatutto moderni. Nuovi cosmetici provengono dal passaggio di battaglia, così come nuovi eroi, come Kiriko. Una volta completato il Battle Pass, sblocchi un nuovo tipo di skin chiamato a Mitico (Genji sta ottenendo il primo), che è completamente personalizzabile e sembra incredibile.

Anche il Battle Pass dura solo un paio di mesi, quindi Blizzard lo sostituirà con uno nuovo (rendendo inaccessibili le ricompense precedenti). Quindi idealmente Overwatch 2 dovrebbe vedere gli aggiornamenti molto più frequentemente rispetto all’originale.

Multigiocatore 5v5

Uno dei più grandi cambiamenti con cui Blizzard sta apportando Overwatch 2 indica quanti giocatori ci saranno in una data partita. Dove l’originale Sorvegliare ha offerto partite multiplayer con due squadre di sei giocatori, Overwatch 2 invece i box due squadre da cinque uno contro l’altro. Questo suddivide le squadre in un carro armato, due agenti di danno e due personaggi di supporto.

Nuovi eroi

Immagine: Blizzard Entertainment

Overwatch 2 aggiunge tre nuovi eroi alla serie. Soggiorno è un eroe con danni in stile Soldato 76, che gioca più come un personaggio sparatutto tradizionale rispetto ad altri eroi di Overwatch. Junker Regina è un carro armato che si occupa di sanguinare i nemici per aiutarti a guarire di più. E Kiriko è un nuovo supporto che può evocare una volpe per aumentare la velocità di attacco dei suoi alleati.

Nuove mappe

Overwatch 2 viene lanciato con sei nuove mappe. Alcuni di questi sono specifici della modalità; altri sono ibridi. Nella tipica moda di Overwatch, queste mappe sono ambientate in varie località del mondo reale. Ecco l’elenco completo delle nuove mappe in arrivo il 4 ottobre:

Nuova Queen Street

Circuito Reale

Colosseo

Midtown

Paraiso

Esperanca

Una nuova modalità

Spingere è la nuova modalità in Overwatch 2, e funziona un po’ come una partita di carico utile a due facce. L’idea è che ci siano due barricate che si generano nel mezzo della mappa, una per ogni squadra. Nel mezzo delle barricate c’è un robot che i giocatori possono comandare stando accanto. Il robot spingerà la barricata verso il nemico di qualsiasi squadra la stia controllando e l’obiettivo è spingere la barricata del tuo nemico fino in fondo nella loro base.

Il problema qui è che le barricate rimangono ferme anche se un’altra squadra prende il controllo del robot. Quindi, mentre l’obiettivo è arrivare fino in fondo nel territorio nemico, tutto ciò che devi davvero fare per vincere è convincere il robot a spingere la barricata un po’ più in là di quanto non abbia fatto il tuo nemico. È una modalità frenetica che è molto basata sullo slancio e spesso va nel tempo.

Una vecchia modalità rimossa

L’originale Sorvegliare aveva una modalità chiamata Assalto, o cattura a due punti. Questa modalità è stata rimossa con Overwatch 2.

Se non ricordi Assault, era la modalità di gioco in cui c’erano più punti di cattura. Gli attaccanti dovrebbero assaltare questi punti, mentre i difensori dovrebbero difendere. È apparso sulle mappe di Hanamura, Volskaya Industries e Temple of Anubis.

Rielaborazioni dell’eroe e nuovi tratti del ruolo

Immagine: Blizzard Entertainment

Tonnellate di eroi dentro Overwatch 2 ha ottenuto alcune modifiche minori, mentre una manciata ha ricevuto rielaborazioni complete. Bastione non ha più una modalità torretta stazionaria, Orisa può lanciare giavellotti, Pugno del destino è un carro armato e altro ancora. A seconda di quando è stata interrotta la riproduzione dell’originale Sorvegliarepotresti notare alcuni seri cambiamenti nell’intero elenco, come di Misericordia capacità di resuscitare gli alleati senza usare la sua suprema.

Oltre agli aggiornamenti dei singoli eroi, tutti gli eroi ora hanno un vantaggio specifico per il ruolo che condividono tutti. I personaggi danneggiati ottengono maggiore movimento e velocità di ricarica dopo aver ucciso un nemico, i carri armati sono più difficili da respingere e i supporti ora guariscono nel tempo.

Ancora più cosmetici

Ci sono un sacco di nuovi cosmetici Overwatch 2e li otterrai in nuovi modi (come accennato in precedenza). Ma ci sono anche novità tipi di cosmetici questa volta. Ci sono ciondoli per armi che puoi attaccare alle tue pistole (o alla mano del tuo personaggio, se non usa armi), oggetti souvenir che puoi far impugnare ai tuoi personaggi in modo simile a un’emote e la nuovissima skin mitica di cui abbiamo parlato sopra.

Ogni nuovo Battle Pass conterrà questo tipo di oggetti, oltre a normali skin, stendardi e altro, ogni stagione.