Modifiche al pass di battaglia di Overwatch 2 stagione 2: Ramattra da sbloccare al livello 45

Sorveglianza 2La seconda stagione di verrà lanciata martedì, portando con sé un nuovo eroe di carri armati, una nuova mappa e un nuovo passaggio di battaglia. La stagione 2 vedrà anche un cambiamento sostanziale nel modo, o meglio quanto velocemente, Blizzard consentirà ai giocatori che non pagano per il pass battaglia premium del gioco di accedere al suo nuovo eroe, Ramattra. A differenza di Kiriko, il nuovo eroe della stagione 1, che potrebbe essere sbloccato al livello 55 del Battle Pass, Ramattra sarà disponibile per tutti i giocatori che raggiungeranno il livello 45 in Overwatch 2è il nuovo passaggio di battaglia.

Il direttore del gioco di Overwatch, Aaron Keller, ha annunciato il cambiamento lunedì, dicendo: “Dopo aver esaminato i dati per la stagione 1, stiamo spostando Ramattra al livello 45 del Battle Pass e rendendo più facile il completamento di alcune sfide settimanali”.

Fabbricazione Sorveglianza 2Le sfide settimanali di ‘s più facili da completare è un altro modo per dire che i giocatori dovrebbero essere in grado di progredire più velocemente attraverso il passaggio di battaglia e guadagnare più valuta (Overwatch Coins) andando avanti. Nella stagione 1, i giocatori in genere guadagnavano 5.000 XP, metà del livello del Battle Pass, per aver completato una sfida settimanale. Hanno anche guadagnato 30 monete per il completamento di quattro sfide settimanali, 20 per il completamento di otto e 10 per il completamento di tutte e 11. È un massimo di 60 monete Overwatch a settimana, anche se guadagnare quelle ultime 10 monete a volte era più un problema di quanto valesse.

Sorveglianza 2Il pass battaglia premium a pagamento di garantirà l’accesso istantaneo a Ramattra, oltre a un aumento di XP del 20% per la durata del pass. Quella versione del pass costa $ 9,99 o 1.000 monete Overwatch. Ma Blizzard ha ricevuto intense critiche per aver messo nuovi eroi dietro il passaggio di battaglia, richiedendo ai giocatori di pagare o macinare il gioco per settimane per accedere all’eroe a cui altri giocatori avevano già accesso. E mentre molti giocatori hanno sbloccato Kiriko nella stagione 1 verso la metà della stagione inaugurale, salire di livello nella versione gratuita del pass, ricevere magre ricompense lungo il percorso ed essere esclusi da un nuovo personaggio di supporto è stato accolto male da molti giocatori.

A novembre, il produttore esecutivo di Overwatch, Jared Neuss, ha dichiarato che Blizzard “non è completamente soddisfatta di come si sente tutto in questo momento”, quando si tratta di ricompense e progressi in Sorveglianza 2.

“Ci sono molte cose che ci piacciono: superare un sacco di sfide giornaliere/settimanali o ottenere qualcosa di nuovo per un eroe che ami può essere fantastico! Ma riconosciamo anche che l’esperienza di oggi offre opportunità di miglioramento su cui dobbiamo concentrarci”, ha affermato Neuss in un post sul blog. “Vogliamo che tu ti senta più ricompensato solo per sederti e giocare.”

Blizzard verrà lanciato Sorveglianza 2 stagione 2 il 6 dicembre. Il gioco è disponibile gratuitamente su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X.