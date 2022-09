Modi comprovati per promuovere efficacemente un barbiere

La domanda di barbieri è aumentata in modo significativo nel corso degli anni in tutto il mondo. In posti come il Giappone, hanno guadagnato considerevoli soldi in un anno dalle attività di barbiere. Con l’aumento della domanda, aumenta la necessità di apprendere abilità di marketing per i barbieri.

Trovare buone strategie e consigli di marketing da barbiere non è sempre difficile, ma mettere in pratica tali strategie può essere difficile. Tutti sanno che dovrebbero promuovere la propria azienda a quante più persone possibile, ma come si fa?

Imparerai come farlo in questo articolo oltre a cosa potresti fare. Capirai come trasformare i concetti di marketing creativo del barbiere in piani di marketing pratici quando hai finito di leggere. Imparerai come commercializzare il tuo barbiere online, ma tratteremo immediatamente anche le migliori strategie di marketing offline che puoi implementare.

Cinque strategie convenienti per promuovere il tuo negozio di barbiere

Ottieni il tuo negozio su google maps

Dove cercano prima le persone i servizi di quartiere? In Google Maps. La pubblicità di Google Maps per il tuo barbiere è la strategia online più efficace per attirare clienti locali. È la strategia di marketing del barbiere più utilizzata, ma solo una piccola percentuale di barbieri la utilizza al massimo.

Ottenere il tuo barbiere elencato su Google Maps può sembrare complicato, ma è relativamente semplice. Inoltre, non costa nulla elencare la tua attività di barbiere su Google Maps. In poche parole, Google My Business è il luogo in cui le persone aggiungono le loro attività per visualizzarle su Google Maps.

Dopo aver creato un account, tutto ciò che devi fare per aggiungere il tuo barbiere a Google Maps è inserire le informazioni sulla tua attività e richiedere la verifica. Riceverai una cartolina con un codice di verifica in pochi giorni.

Prenota in anticipo online

Dare ai tuoi clienti la possibilità di prenotare i tuoi servizi di barbiere online è una fantastica idea di marketing da barbiere. I clienti sono desiderosi di utilizzare i servizi di prenotazione online e avanzata.

Grazie alla possibilità di prenotare un posto per se stessi, i tuoi clienti saranno soddisfatti. Prenoterai più appuntamenti in quanto potranno visualizzare le tue fasce orarie disponibili in tempo reale.

Senza doverti chiamare o inviare messaggi, è più semplice per loro trovare e prenotare una fascia oraria che funzioni per loro. È la migliore idea di marketing del barbiere perché allevia lo stress associato alla pianificazione e alla gestione dei clienti, aiutando anche ad espandere il tuo negozio di barbiere.

Crea un logo per il tuo barbiere

Senza un logo, il marketing da barbiere è inesistente. Costruire riconoscimento e fiducia richiedono loghi. I loghi avvincenti hanno una forte associazione simbolica legata ai ricordi delle persone.

Potresti chiederti come ottenere un logo se non ne hai già uno. Il modo più semplice sarebbe assumere un designer, ma i loghi non devono essere costosi e assumere un designer può essere piuttosto costoso.

Puoi creare tu stesso un logo da barbiere gratuitamente. È facile e non richiede affatto tempo. Sebbene siano disponibili molti strumenti, non tutti ti consentono di scaricare il tuo logo in alta risoluzione gratuitamente. Per la stampa, avrai bisogno di file ad alta risoluzione.

Pubblicizza

La pubblicità è ciò che gioca un ruolo fondamentale nel successo di qualsiasi attività commerciale. Devi pubblicizzare la tua attività e creare consapevolezza, e la tua pubblicità deve essere così buona da far desiderare alle persone di provare i tuoi servizi. I social media possono essere la tua più grande risorsa in questo caso ed è per lo più gratuito.

Sebbene ci siano molti modi per promuovere e pubblicizzare, creare poster e pubblicarli di solito si distingue quando vuoi che più persone conoscano la tua attività.

Siti Web come PosterMyWall sono lo strumento ideale con vari modelli di poster per negozi di barbiere tra cui puoi scegliere e funziona come un incantesimo. Prendi uno che si adatti alla tua attività e al tuo stile da barbiere e crea un poster che puoi pubblicare sul loro sito web.

Usa il passaparola per pubblicizzare il tuo barbiere

La migliore strategia di marketing del barbiere è probabilmente il passaparola perché i tuoi clienti possono fare pubblicità per te gratuitamente. Chiedi gentilmente ai tuoi clienti fedeli di indirizzare i loro amici ai tuoi servizi. Chiedere alle persone di parlare del tuo barbiere è un ottimo modo per promuoverlo. Lo faranno felicemente se sono clienti soddisfatti.

Per ogni nuovo cliente che portano al tuo barbiere, potresti persino concedergli uno sconto sul tuo prossimo servizio. Oppure potresti progettare un pacchetto di servizi “Porta un amico” che offre uno sconto a entrambi i clienti che portano un amico che non è mai stato dal tuo barbiere. In questo modo aumenti la tua clientela e soddisfi i tuoi clienti esistenti.

Asporto importante

Negli anni di inizio della tua attività, non devi spendere soldi folli per promuovere il tuo barbiere. La chiave è utilizzare e sfruttare tutti i modi per promuovere un business online prontamente disponibile a costi minimi o nulli. I social media sono utilizzati quotidianamente dalla maggior parte delle persone; usa piattaforme come Instagram per promuovere il tuo barbiere.