Call of Duty: Modern Warfare 2 è un gioco colossale. Dalla sua uscita si è comportato molto bene. Il gioco ha anche ricevuto molti feedback positivi ed è diventato il gioco Call of Duty più venduto di tutti i tempi. Con un seguito così grande, non c’è dubbio che il gioco continuerà ad avere un sostanziale supporto post-lancio e una nuova fuga di notizie suggerisce che Activision potrebbe aggiungere una nuova funzionalità che giocherà bene a molti fan di Modern Warfare 2.

Secondo l’utilizzo di Twitter @RalphsValve, Call of Duty: Modern Warfare 2 riceverà kill-cam personalizzabili. Se questa perdita è vera, il gioco aggiungerà la possibilità di creare meme con la funzione kill-cam, inclusa l’aggiunta di grafica, audio, gif, immagini e modelli personalizzati.

Molti fan sono stati scettici sull’autenticità di questa affermazione. Alcuni sottolineano che il concetto di brevetto è vecchio e altri affermano che questo probabilmente arriverà in un titolo futuro. Inoltre, molti si lamentano del fatto che le funzionalità della killcam Play of the Game e Final Kill siano attualmente interrotte e non funzionino correttamente.

Memere sui tuoi avversari suona come una caratteristica isterica e creativa. Fornirebbe molte risate, ma potrebbe anche aumentare la tossicità del giocatore se utilizzato male. Resta da vedere se questa feature verrà davvero aggiunta al gioco, ma la possibilità è sufficiente per farne parlare la community.

Modern Warfare 2 è partito alla grande e il multiplayer in particolare è stato ben accolto. La stagione 1 sta cercando di offrire una miriade di contenuti per i giocatori.