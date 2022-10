Modern Warfare 2 disabilita il sistema di ping dopo che i giocatori hanno scoperto un bug di wallhack

Il rilascio di Modern Warfare 2 è stato per lo più accolto con elogi poiché molti si sono affrettati a lodare i miglioramenti del sequel rispetto al suo predecessore. Ma con l’ultima voce rilasciata solo di recente, è ancora suscettibile di molti difetti e glitch sfruttabili che potrebbero essere stati trascurati involontariamente durante il processo di controllo qualità. L’ultimo esempio di ciò è il bug di wallhack che un gran numero di giocatori ha riscontrato durante il gioco in varie modalità competitive.

Un wallhack è semplicemente un trucco che consente a determinati giocatori di vedere altri utenti attraverso i muri, dando loro così l’enorme vantaggio di sapere dove si trova qualcuno in ogni momento. Il modo in cui il bug scoperto di recente funziona in Modern Warfare 2 è attraverso l’uso della funzione ping in-game, che viene generalmente utilizzata per notificare ai tuoi compagni di squadra specifici punti di interesse sulla mappa.

L’unico problema con lo stato attuale di questo elemento è che se un giocatore muore e fa il ping di un altro giocatore durante la schermata della morte, il segno che è stato posto sull’avversario dura per l’intera partita. Molti utenti hanno presentato collettivamente reclami simili su Reddit a causa del vantaggio ingiusto che ciò conferisce alla concorrenza.

A causa dell’enorme contraccolpo da parte della community, ciò ha portato alla disattivazione temporanea della funzione ping fino a quando gli sviluppatori Infinity Ward non potranno trovare un modo per contrastare lo sfruttamento di questo aspetto standard del gioco. Sia Infinity Ward che l’editore Activision devono ancora rilasciare una dichiarazione in merito al difetto, ma in base alla sua rapida, anche se temporanea, rimozione dal gioco, i giocatori dovrebbero essere certi che questo piccolo incidente per un elemento importante del gioco sarà presto un problema del passato.