Minecraft Steve e Alex Amiibos in uscita a settembre

Gli amiibo di Super Smash Bros. Ultimate per Minecraft Steve e Alex hanno una data di uscita. Entrambi gli Amiibo verranno rilasciati 9 settembre. In base al prezzo dei recenti Amiibo, aspettati che Steve e Alex Amiibos costino circa $ 15,99. A differenza degli altri Smash Amiibo, Steve e Alex Amiibos sono semplicisti e mancano dell’attenzione ai dettagli come gli altri Amiibo. Questo perché tutti gli Amiibo di Smash sono basati sui rendering ufficiali dei personaggi di Super Smash Bros. Ultimate. A Steve e Alex vengono forniti intenzionalmente dettagli più bassi rispetto ad altri rendering di Smash in modo che i personaggi possano riflettere meglio Minecraft.

Minecraft è noto per la sua grafica semplicistica e l’estetica a blocchi. Il gioco non ha un aspetto graficamente impressionante e Super Smash Bros. Ultimate è stato in grado di catturare perfettamente quella semplicità. Steve e Alex sembrano provenire direttamente da Minecraft e i loro Amiibo catturano perfettamente l’aspetto di Minecraft.

Gli amiibo sono figurine create da Nintendo e basate sui personaggi dei più grandi titoli dell’azienda. La linea Amiibo è stata lanciata con Super Smash Bros. per 3DS e Wii U nel 2014. Dal 2014, Nintendo ha lentamente lanciato le figure per l’intero elenco di Super Smash, inclusi gli Amiibo per personaggi di terze parti come Cloud Strife di Final Fantasy VII e Joker da Persona 5.