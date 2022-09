Minecraft collabora con la BBC per il DLC Frozen Planet 2 a tema sui cambiamenti climatici

Minecraft è pieno di emozionanti mappe di avventura e la prossima è pensata per essere sia divertente che educativa. Mojang ha collaborato con BBC Earth per portare nel gioco contenuti relativi ai cambiamenti climatici.

BBC Earth Pianeta congelato II è in onda ora e questo DLC con lo stesso nome ha lo scopo di aiutare a spiegare i concetti di cambiamento climatico ai bambini. “Se hai mai iniziato un nuovo gioco di Minecraft e ti sei generato nel mezzo di un bioma di pianure ghiacciate, allora saprai una cosa o due sul tentativo di sopravvivere in un ambiente difficile”, dice l’annuncio. Questo DLC rifletterà lotte simili dal punto di vista di diversi animali.

Le avventure di Frozen Planet II usciranno in cinque parti su base settimanale, da ora fino al 18 ottobre. Ciascuna delle parti ti mette al controllo di diversi animali, a cominciare da un orso polare, un’orca assassina e un calabrone della Lapponia. La ricerca di ogni animale illustrerà il loro particolare modo di vivere. Nel caso dell’orso polare, proteggerai i tuoi cuccioli mentre attraversi banchi di ghiaccio: puoi vederne alcuni nel trailer ufficiale qui sotto. Trichechi, aquile, leopardi e aquile sono promessi per episodi futuri. Anche altre regioni come “foreste innevate, cime ghiacciate e vasti continenti di ghiaccio” faranno parte del DLC.

Come ci si potrebbe aspettare da contenuti educativi come questo, il DLC Frozen Planet II è gratuito. Questo vale per tutti e cinque gli episodi. Puoi prendere il primo per Minecraft: Educational Edition o il gioco standard dal mercato Minecraft ora.

Questa non è la prima volta che Minecraft collabora con un programma televisivo. SpongeBob SquarePants Il DLC è stato rilasciato a luglio, consentendo ai giocatori di esplorare Bikini Bottom nei panni di SpongeBob e dei suoi amici sottomarini. Se lo desideri, ti costerà 1.340 monete Minecraft: è per bambini, ma non è un pezzo educativo come il DLC Frozen Planet II.