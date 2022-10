Minecraft 1.20 porterà il calore aggiungendo nuovi mob di cammelli, skin e altro

Mojang ha rivelato cosa porterà il prossimo aggiornamento di Minecraft al gioco durante Minecraft Live di quest’anno. A differenza dei precedenti aggiornamenti principali, l’aggiornamento 1.20 non è stato nominato, ma ciò non lo rende meno degno di clamore.

Per iniziare, Minecraft avrà ora sette skin predefinite aggiuntive disponibili: Makena, Efe, Noor, Kai, Ari, Sunny e Zuri. Mojang ha espresso la speranza che ciò consentirà a più giocatori di sentirsi rappresentati nel gioco, senza sentirsi immediatamente come se dovessero ottenere una skin personalizzata. Hanno anche affermato che hanno in programma di caratterizzarli come hanno fatto con Steve e Alex.

Immagine tramite Minecraft

L’aggiornamento 1.20 annuncia anche l’arrivo di un nuovissimo tema di oggetti in legno: il bambù. Insieme all’ondata di nuove skin, gli sforzi di Mojang per aumentare la rappresentazione nel gioco ci hanno finalmente fornito porte, assi e botole di bambù.

Inoltre, invece delle tradizionali barche di legno, i giocatori potranno creare zattere di bambù. Funzionano come una normale barca, ma hanno un aspetto più “aperto”. Come le barche, anche queste zattere saranno in grado di contenere 2 persone, rendendo possibile traghettare amici e mob allo stesso modo in tutto il mondo.

Immagine tramite Minecraft

Parlando di artigianato, Mojang ha anche aggiunto una nuova variante di segni: i segni appesi. Realizzati con segni e catene regolari, questi nuovi segni saranno sicuramente apprezzati dai costruttori in quanto offrono loro una nuova varietà di modi per esprimere la propria creatività. I giocatori potranno variare l’orientamento delle catene in base al blocco su cui sono appesi i cartelli.

Immagine tramite Minecraft

Un’altra importante aggiunta è il blocco libreria cesellato. Questi blocchi interattivi possono contenere da 1 a 6 libri, rendendoli un’opzione di archiviazione comoda ed esteticamente gradevole. Come si vede nel video dimostrativo, gli scaffali funzionano con Redstone, il che significa che sarai in grado di creare il passaggio segreto della biblioteca dei tuoi sogni.

Immagine tramite Minecraft

Infine, abbiamo il cammello. Un mob amichevole che vive nel deserto che ha la capacità di trasportare 2 persone, il cammello è un’ottima cavalcatura per attraversare il deserto, poiché Mojang afferma che alcuni mob non saranno in grado di attaccare un giocatore mentre stanno cavalcando un cammello. I cammelli avranno anche una speciale funzione di movimento del trattino, che consentirà loro di ripulire fiumi e persino burroni, quando il tempo è giusto. Mojang ha anche confermato che i giocatori potranno allevare cammelli nutrendoli con cactus.

Sebbene non vi sia una data di rilascio confermata per il nuovo snapshot, Mojang ha dichiarato che sarà disponibile tra pochi giorni. Nel frattempo, puoi dare un’occhiata al riepilogo di Minecraft Live 2022 qui o guardare lo streaming qui.