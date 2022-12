Microsoft in qualche modo pensa che l’hardware Nintendo possa eseguire Call of Duty per i prossimi 10 anni

Il capo di Xbox Phil Spencer ha annunciato su Twitter che Microsoft e Nintendo hanno stipulato un accordo per portare i titoli Call of Duty sulle piattaforme Nintendo per un decennio dopo il completamento dell’acquisizione da parte di Xbox di Activision Blizzard da 68,7 miliardi di dollari. In un tweet successivo, Spencer ha aggiunto che Call of Duty continuerà a essere rilasciato su Steam lo stesso giorno e la stessa data dell’Xbox Store in futuro.

Dall’annuncio dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, ci sono state diverse segnalazioni sulla serie Call of Duty che diventa un’esclusiva per le piattaforme Xbox e arriva anche ai servizi Game Pass. La maggior parte del dibattito ruota attorno a PlayStation perché Sony sta suscitando la maggior parte dei titoli con affermazioni come il possesso di Microsoft Call of Duty potrebbe influenzare la scelta della console da parte dei giocatori, nonostante le molteplici assicurazioni di Phil Spencer e altri dirigenti Microsoft che il franchise rimarrà multipiattaforma.

Microsoft ha assunto un impegno di 10 anni per portare Call of Duty su @Nintendo in seguito alla fusione di Microsoft e Activision Blizzard King. Microsoft si impegna ad aiutare a portare più giochi a più persone, comunque scelgano di giocare. @ATVI_AB — Phil Spencer (@XboxP3) 7 dicembre 2022

La più grande domanda da questo accordo Microsoft Nintendo è quanto bene Switch possa gestire le prestazioni di un gioco sulla falsariga di Call of Duty: Modern Warfare 2. La capacità di Switch di gestire giochi impegnativi e altamente intensivi è sempre stata messa in discussione. Essendo la serie Call of Duty uno dei franchise di videogiochi più impegnativi, Nintendo Switch non sarebbe in grado di eseguire Warzone 2.0 o Modern Warfare II senza sacrifici significativi in ​​vari punti.

Phil Spencer, nella sua dichiarazione, non ha menzionato quali giochi di Call of Duty sarebbero arrivati ​​sulla piattaforma Nintendo come parte dell’accordo. Esiste la possibilità che i precedenti giochi di Call of Duty vengano rimasterizzati e ripubblicati su Switch o su una nuova console Nintendo in arrivo. Inoltre, c’è sempre la possibilità che i precedenti giochi di Call of Duty vengano rilasciati come versioni cloud: è così che Nintendo Switch può eseguire molti giochi di terze parti attuali e Xbox non è estranea a spingere questi servizi basati su cloud.