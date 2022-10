Michael B. Jordan Patrimonio netto e altro!

Michael B. Jordan è a Un patrimonio netto di 25 milioni di dollari attore americano. Jordan è noto soprattutto per i suoi ruoli nei film “Fruitvale Station” (2013), “Creed” (2015) e “Black Panther” (2018), nonché per le serie televisive “The Wire” (2002), “All I miei figli” (2003-2006), “Friday Night Lights” (2009-2011) e “Genitorialità“.

Michael ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la recitazione, tra cui tre BET Awards, cinque NAACP Image Awards e un National Society of Film Critics Award. Jordan ha recitato in video musicali per Pleasure P, Jay-Z e Snoh ​​Aalegra, e la sua voce può essere ascoltata nei videogiochi “Gears of War 3”, “NBA 2K17″, Wilson’s Heart” e “Creed: Rise to Gloria.”

Primi anni di vita

Michael Bakari Jordan è nato il 9 febbraio 1987 a Santa Ana, in California. È cresciuto a Newark, nel New Jersey, con sua madre, Donna, una consulente professionale del liceo, suo padre, Michael, un ristoratore, sua sorella maggiore, Jamila, e suo fratello minore, Khalid. Michael ha frequentato la Newark Arts High School, dove ha studiato recitazione e basket e si è diplomato nel 2005. Jordan ha lavorato come modella per Toys “R” Us, Modell’s Sporting Goods e numerose altre aziende durante la sua infanzia e ha prenotato la sua prima parte di attore quando aveva 12 anni Anni.

Carriera

Jordan ha esordito come attore in un episodio de “I Soprano” della HBO nel 1999, e ha anche recitato nella commedia della CBS “Cosby” e nel film “Black and White” lo stesso anno. Nel 2001, ha recitato in “Hardball” insieme a Keanu Reeves e Diane Lane. Michael è apparso in 12 episodi dell’acclamata serie HBO “The Wire” l’anno successivo e nel 2003 ha sostituito il futuro co-protagonista di “Black Panther” nell’opera seriale della ABC “All My Children”. Jordan è rimasto nello show fino a giugno 2006, recitando in 59 episodi e ricevendo nomination per “Soap Opera Digest” e NAACP Image Awards.

Correlati- Conosciamo la nostra Hermoine- Emma Watson

È apparso come guest star nei film polizieschi “Without a Trace”, “CSI: Indagine sulla scena del crimine,” e “Caso freddo” prima di diventare protagonista nel film del 2007.

Nel 2018, Michael ha recitato nel ruolo del cattivo Erik “KillmongerStevens in “Black Panther”, che ha ricevuto sette nomination all’Oscar e ha incassato 1,347 miliardi di dollari al botteghino, diventando così il secondo film di maggior incasso dell’anno. Un sequel è in lavorazione, con una data di uscita nel 2022. Jordan è anche apparso e prodotto in “Fahrenheit 451” della HBO ed è stato produttore esecutivo della serie web animata del 2019 “Blocco Gen” e “Raising Dion” di Netflix. Nel 2019, ha vinto un NAACP Image Award per il suo lavoro come avvocato difensore Bryan Stevenson in “Just Mercy”, che ritrae la storia reale di un uomo ingiustamente condannato per omicidio. Nel 2018, Michael è stato scelto per “Senza rimorso”, un film basato su un romanzo di Tom Clancy, nel ruolo dell’ex Navy SEAL John Clark; l’uscita del film era prevista per il 2020, ma è stata posticipata fino a febbraio 2021 a causa della pandemia di Coronavirus.

Vita privata

Si dice che Michael abbia avuto relazioni con la cantante Iggy Azalea, l’attrice e modella Catherine Paiz, la modella Ashlyn Castro e l’attrice Kiki Layne. Jordan è stato un amante degli anime sin dall’infanzia e nel 2019 ha creato una gamma di articoli ispirati agli anime per Coach.

Premi e candidature

Per la sua interpretazione in “stazione di Fruitvale”, Jordan ha ricevuto un Hollywood Film Award, un Gotham Award, un premio National Board of Review of Motion Pictures, un Satellite Award e un premio al Santa Barbara International Film Festival nel 2013.

Correlati- Diamo un’occhiata al patrimonio netto di Eddie Murphy

Nel 2015 ha ricevuto premi dalla African American Film Critics Association, dalla Boston Online Film Critics Association, dai Black Reel Awards e dalla National Society of Film Critics per “Creed” e il sindaco di Newark Ras Baraka ha onorato Michael con una chiave per il città nel novembre dello stesso anno.

Jordan ha ricevuto il Best Villain MTV Movie & TV Award, il San Francisco Film Critics Circle Award, il Seattle Film Critics Society Award, il Teen Choice Award e l’Online Film Critics Society Award per “Black Panther” nel 2018 e nel 2019, e ha ha condiviso uno Screen Actors Guild Award con i suoi compagni di cast. Michael è stato anche insignito del Cinema Vanguard Award al Santa Barbara International Film Festival nel 2019 per il suo lavoro in “Black Panther” e “Creed II”. Lo hanno premiato anche l’Acapulco Black Film Festival (2014), i BET Awards (2016, 2019 e 2020), i Black Film Critics Circle Awards (2015) e i Black Reel Awards (2016 e 2019).

Immobiliare

Nel 2016 la Giordania ha pagato $ 1,7 milioni per una casa di 4.627 piedi quadrati a Sherman Oaks, in California, e visse lì con i suoi genitori. Possiede ancora questa proprietà.

Resta sintonizzato per altri aggiornamenti di questo tipo!