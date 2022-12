MHA Deku arriverà su Fortnite? Come ottenere la pelle e quando finisce il capitolo 4 S1

Fortnite Il capitolo 4 è iniziato e molti giocatori sono alla disperata ricerca di come ottenere la skin My Hero Academia Deku che arriverà nel gioco prima della fine della stagione 1 di Epic Games.

C’è molto da divertirsi con il nuovo Fortnite Chapter 4 Stagione 1. Il Battle Pass di Epic Games include molte skin fantastiche come l’iconico Geralt di Rivia di The Witcher, e c’è anche una nuovissima mappa da esplorare e puoi andare in giro questa mappa su moto da cross.

Sebbene tutto quanto sopra sia fantastico, molti non vedono l’ora di rilasciare i cosmetici My Hero Academia.

Quando arriverà Deku su Fortnite?

La skin Deku arriverà su Fortnite prima della fine della stagione 1 del capitolo 4, il 10 marzo 2023.

La data di cui sopra è l’attuale giorno di fine del Battle Pass del capitolo 4 S1. Sfortunatamente, non è stata annunciata alcuna data di uscita per quando il protagonista di My Hero Academia si unirà al gioco.

Alcuni hanno ipotizzato che potrebbe arrivare al battle royale di Epic Games il 10 dicembre perché questa è la data di uscita dell’episodio 11 di My Hero Academia Stagione 6 su Crunchyroll.

Tuttavia, in qualsiasi momento a dicembre sembra troppo presto poiché il mese sarà pieno di eventi natalizi annuali di Epic. Il Winterfest 2021 è iniziato il 16 dicembre e le festività natalizie di quest’anno dovrebbero iniziare più o meno nello stesso periodo.

Deku arriverà su Fortnite nel Capitolo 4 Stagione 1 come confermato dal trailer di lancio, quindi l’arrivo di lui e di My Hero Academia dovrebbe avvenire a gennaio o febbraio 2023.

Come ottenere la skin My Hero Academia

La skin Deku non fa parte del pass battaglia di Fortnite Capitolo 4, quindi dovrai acquistarla con V-buck per ottenerla quando verrà finalmente rilasciata.

I prezzi delle singole skin per i personaggi con licenza in genere costano tra 1.500 e 2.000 V-buck, quindi aspettati lo stesso per l’eroe MHA. A seconda di quali altri personaggi di My Hero Academia si uniranno, probabilmente ci saranno anche pacchetti che costano più di 2.000 V-buck.

Aggiorneremo questo articolo quando una data di rilascio e un prezzo saranno confermati.

