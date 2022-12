Mettiti comodo con alcuni fantastici indie durante l’evento ID@Xbox Winter Game Demo

Xbox tiene tradizionalmente un evento Demo di gioco durante ogni stagione che mostra i numerosi titoli creativi in ​​arrivo di sviluppatori indipendenti di tutto il mondo. L’estate scorsa sono state esposte molte voci memorabili come demo per Endling – Extinction is Forever e Metal: Hellsinger, e questo inverno promette ancora di più.

In collaborazione con The Game Awards di Geoff Keighley, Xbox ha ora anche annunciato la sua imminente iterazione festiva della sua popolare celebrazione del gioco alternativo. Anche se l’elenco completo dei giochi dovrebbe essere annunciato il 6 dicembre, Microsoft ci ha già fornito alcuni nomi da tenere d’occhio durante l’evento.

Alcune delle voci degne di nota includono Inkulinati di Yaza Games, che è un’avventura strategica stravagante e antropomorfa con uno stile artistico che ricorda titoli come Pentiment e Okami.

Ti consigliamo inoltre di tenere d’occhio un altro titolo significativo chiamato Thirsty Suitors, sviluppato dalla sempre eccezionale Annapurna Interactive. La storia di questa puntata si concentrerà su Jala e su come gestisce le sue tumultuose relazioni prima del matrimonio di sua sorella. Secondo l’annuncio, Jala affronterà i suoi ex partner in battaglie proprio come ha fatto Scott Pilgrim.

Alcuni giochi degni di nota includono Rhythm Sprout, sviluppato da SURT/tinyBuild, e Tin Hearts, sviluppato da Rogue Sun/Wired Productions. Entrambe le creazioni sembrano caratterizzare protagonisti simili a cartoni animati, tuttavia, entrambe hanno trame drasticamente diverse. Il primo presenta un gameplay basato sul ritmo che include musica originale, mentre il secondo ti fa controllare un gruppo di soldatini di stagno in un’avventura piena di giocattoli.

Questo evento inizia il 6 dicembre e dura solo una settimana fino al 12 dicembre, quindi assicurati di salvare la data. Sebbene alcuni possano essere ripristinati nel canale demo Xbox dopo l’evento, la maggior parte non tornerà, quindi questa sarà l’unica volta in cui potrai giocare a queste demo prima che vengano rilasciate completamente.