Metti da parte Bunny Hopping e G-Walking, i giocatori di Warzone 2.0 ora stanno facendo C-Hopping

Bunny Hopping e G-Walking hanno fatto parte dell’arsenale di Call of Duty poiché i giocatori avevano bisogno di un vantaggio in combattimento. Entrambe queste mosse richiederanno di sfruttare il raggio del tuo movimento esistente per ottenere una posizione migliore o scappare dai nemici. La recente scoperta di C-Hopping aggiungerà un’altra opzione di movimento al set di mosse di un giocatore, offrendo loro maggiori vantaggi se riescono a farcela.

C-hopping implica entrare in un veicolo e guidare per aumentare la velocità. Una volta che hai guadagnato abbastanza slancio, abbassa il finestrino del veicolo, quindi salta fuori dal veicolo e prepara la tua arma. La forza di lasciare il veicolo ti spingerà a una distanza considerevole e sarai in grado di accovacciarti o muoverti poco dopo aver lasciato il veicolo. Ecco un tutorial della mossa in azione.

A differenza di Bunny Hopping o G-Walking, non puoi eseguire C-Hopping senza un veicolo. Devi anche guidare verso eventuali conflitti affinché C-Hopping abbia un valore, poiché è una mossa progettata per prepararti al combattimento dopo essere uscito dal veicolo. Devi anche pensare a dove atterrerai, poiché la forza può gettarti in una destinazione non prevista. Questa non è una mossa che può essere usata ripetutamente, a meno che tu non sia vicino a un veicolo. Anche allora, devi aumentare la velocità per generare slancio per la mossa.

Fortunatamente, il vantaggio di C-Hopping è che può metterti al riparo, impedendo agli altri giocatori di colpirti bene. Dato che sei arrivato con un veicolo e hai un’idea approssimativa di dove si trovano i nemici, puoi riposizionarti rapidamente al riparo e iniziare subito ad attaccare. Inoltre, non ci vuole tanta pratica per imparare quanto le altre opzioni di movimento, permettendoti di eseguire questa mossa una volta che sai come uscire da un veicolo.

Come tutto il resto in Call of Duty, avrai bisogno di pratica per ottenere le basi. Ti lancerai in una brutta posizione o uscirai dal veicolo normalmente e verrai colpito durante il processo. Ma se riesci a perfezionare la mossa, sarai in grado di entrare negli scontri a fuoco e posizionarti in modo efficace. In combinazione con Bunny Hopping e/o G-Walking, avrai abbastanza vantaggi per mantenerti in vita nel bel mezzo di uno scontro a fuoco.

Se non sei interessato al C-Hopping o se i veicoli non sono i tuoi preferiti, puoi ignorarlo completamente. Ma non fa mai male aggiungere una nuova mossa al tuo arsenale. Non sai mai quando devi uscire rapidamente da un veicolo o come metterti rapidamente al riparo quando arrivi a un combattimento.