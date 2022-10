Metodi semplici per correggere il codice di errore Roblox 277! Controlla ora!

Roblox è un gioco online multiplayer di massa e un motore software che consente agli utenti di creare giochi e giocare a giochi prodotti da altri giocatori.

Roblox è noto per i suoi fantastici giochi, ma sono anche noti per la produzione di numerosi problemi. Se hai ricevuto l’errore Roblox numero 277 e non sei sicuro di cosa significhi o come risolverlo, posso aiutarti.

Capisco quanto possano essere frustranti e scomodi i problemi di Roblox e sono qui per aiutarti. Dopo aver letto il post qui sotto, non avrai più disconnessioni Roblox o fastidiosi errori sullo schermo.

Che cos’è il codice di errore Roblox 277?

Roblox Issue 277 è un errore di connessione che potrebbe verificarsi quando il server viene disconnesso mentre stai giocando. Roblox smetterà di permetterti di giocare poiché tenta costantemente di riconnettersi con il gioco e fallisce. Implica anche che il tuo personaggio nel gioco non si muoverà o farà nient’altro!

Come giocatore, capisco quanto potresti essere irritato se incontri questo codice di errore 277 Roblox durante il gioco. Molti dei miei compagni di gioco stanno soffrendo lo stesso problema e lo hanno segnalato agli sviluppatori Roblox, che non sono in grado di intraprendere alcuna azione per risolvere il codice di errore 277 in Roblox. Questo perché, per quanto ne sanno, si tratta di un problema dell’utente finale con la tua macchina.

Una domanda popolare di Robloxians era se questo problema Roblox Code 277 si verifica esclusivamente su piattaforme mobili. La risposta è no; questo errore può apparire su qualsiasi piattaforma, inclusi dispositivi Windows, iOS e MAC.

Qual è la causa del codice di errore 277?

Le cause tipiche includono un’installazione incompleta del gioco, l’eliminazione inappropriata del programma dal computer o file di sistema Windows danneggiati.

Ecco alcune delle possibili cause di questo errore, nonché una possibile soluzione:

Tempo di inattività del server Roblox

Se un gioco è inattivo per manutenzione, il gioco verrà continuamente disconnesso dal server. Tutto quello che puoi fare in questa circostanza è aspettare un po’ e riprovare più tardi.

File di sistema di Windows danneggiati

I file di sistema di Windows possono essere danneggiati per una varietà di cause. Ciò ha un effetto non solo sulla salute del tuo PC, ma anche sul funzionamento di Roblox.

Un buon metodo consiste nell’esaminare il registro di Windows e applicare un rimedio.

Bug

Se il tuo gioco è vasto e ha più di 4500 parti, potresti riscontrare un problema perché il limite è di circa 3000 parti.

In questa circostanza, il client di gioco potrebbe bloccarsi se sono presenti 35 o più messaggi nella coda di reinvio. Risorse eccessive possono causare problemi di connettività. Se questa è la tua situazione, riavvia o aggiorna Roblox e rimuovi i file della cache.

Come riparare il codice di errore Roblox 277?

Il codice di errore Roblox 277 può essere risolto semplicemente con pochi semplici passaggi. Puoi utilizzare queste procedure sia per un PC che per un laptop perché ROBLOX offre le stesse versioni per entrambi, quindi non devi preoccuparti.

Ecco i passaggi per risolvere il codice problema 277 in Roblox:

1. Aggiorna il tuo browser

Consiglio sempre l’utilizzo del browser più affidabile e stabile, perché se utilizzi un browser instabile, quasi sicuramente incontrerai questo tipo di problemi. Consiglio Google Chrome per le tue esigenze di navigazione perché è un’opzione affidabile che non ti deluderà!

Potresti avere una grande quantità di dati obsoleti che intasano il tuo browser. Ciò può causare errori Roblox come 277, quindi assicurati di aggiornare (o installare) la versione più recente ed eliminare tutti i file indesiderati sul disco rigido o sul provider di archiviazione cloud per liberare spazio.

2. Utilizzare lo strumento di utilità Roblox Error 277

Per come correggere il codice di errore 277 su Roblox, ti consiglio di esaminare la parte del registro di Windows sopra e anche questo strumento può aiutarti. È anche l’opzione migliore per impedire che il codice di errore 277 si verifichi in futuro. I passi sono come segue:

Per iniziare, scarica lo strumento (ROBLOX UTILITY TOOL) per il tuo sistema operativo.

In secondo luogo, metti lo strumento scaricato sul tuo computer.

Ci vorrà del tempo per identificare il problema, quindi non agitarti troppo.

Esaminare il problema identificato e quindi fare clic sul pulsante di riparazione.

Concedi un po’ di tempo per la risoluzione del problema.

Successivamente, riavvia il computer (PC o LAPTOP).

3. Avvia la modalità di compatibilità Roblox

Per risolvere i problemi di compatibilità Hai due possibilità e puoi selezionarne una. In Roblox, puoi regolare le impostazioni di compatibilità. Dovresti intraprendere le seguenti azioni per ottenere ciò:

In Roblox, puoi regolare le impostazioni di compatibilità. Dovresti intraprendere le seguenti azioni per ottenere ciò:

Fare doppio clic sull’icona dell’app per accedere al menu delle proprietà.

Quindi, nella scheda compatibilità, fare clic sul pulsante Esegui il software.

Infine, seleziona la versione della finestra e quindi premi il pulsante Applica.

Puoi anche utilizzare lo strumento di risoluzione dei problemi di compatibilità del programma integrato in Windows:

Passare al menu di avvio di Windows.

Cerca il pulsante Esegui.

Dai risultati, seleziona la versione precedente di Windows.

Fare clic sul pulsante OK. Per avviare la procedura di risoluzione dei problemi.

Al termine dell’analisi, verrà visualizzato un elenco di problemi.

Cerca nell’elenco Roblox.

Seleziona l’opzione suggerita.

Riavvia il tuo computer o laptop.

Inizia a giocare ora.

4. Rimuovere i file di registro Roblox

Quel fastidioso file di registro è uno dei problemi più tipici del computer. Può consumare molto spazio sul disco rigido e creare errori come 277 Roblox, di cui parleremo a breve. Cosa dovresti fare inizialmente se ciò si verifica? Cancella quei file!

È necessario eseguire i seguenti passaggi per risolvere il codice di errore Roblox 277:

Per trovare la finestra di dialogo Esegui, premi la combinazione di tasti Windows+R.

Per correggere i problemi, apri la finestra di dialogo Esegui.

Immettere il comando%localappdata%Robloxlogs e fare clic su Invio.

Per cancellare i file di registro dal computer, premere Ctrl+A (seleziona tutti i tasti di comando) e Maiusc+Canc.

Ancora una volta, continua il primo e il secondo passaggio fino alla finestra di dialogo Esegui e digita il comando fornito%USERPROFILE%AppDataLocalLowBbxLogs.

Ora devi rimuovere tutti i dati completando il passaggio 4.

Ora apri ROBLOX e verifica se il tuo codice di errore Roblox 277 è stato risolto.

5. Utilizzare una rete diversa

Spesso il problema riguarda la tua rete, quindi connettiti a una rete diversa. Se riesci a connetterti correttamente mentre ti connetti a un nuovo segnale WiFi o dati, il codice problema 277 in Roblox dovrebbe essere risolto.

Conclusione

Questo è tutto ciò che devi sapere sul codice di errore Roblox 277 e su come risolverlo. Ognuna di queste soluzioni ha fasi semplici che sono semplici da comprendere ed eseguire. Se conosci un modo migliore per risolvere il codice di errore Roblox 277, condividilo nell’area commenti qui sotto.