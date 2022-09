Meta aggiornamento di Hearthstone mentre le nuove note sulla patch confermano i nerf

Una nuova Heartstone Il meta aggiornamento lanciato oggi su piattaforme Android, iOS e PC include alcuni notevoli nerf e buff per i mazzi principali.

La patch 24.2.2 è ora disponibile e include una serie di aggiornamenti standard delle carte che secondo il team di sviluppo si concentrano sulla stabilizzazione dell’attuale meta di gioco.

La dichiarazione completa sull’aggiornamento di Hearthstone di oggi di Blizzard spiega: “La nostra priorità assoluta in questa patch era rendere il meta più stabile e diversificato. Per questo motivo, ci siamo concentrati principalmente sull’apportare un numero moderato di modifiche ad alta affidabilità in questa patch. Prevediamo che ci sarà ancora spazio per gli aggiustamenti dopo che questa patch si sarà stabilizzata, ma vorremmo cogliere l’occasione per vedere dove arrivano questi cambiamenti prima di apportare ulteriori modifiche”.

Gli sviluppatori Blizzard hanno confermato che i nerf più notevoli includono queste carte:

Guff Cuore Selvaggio

Vecchio: Grido di battaglia e Potere dell’eroe conferivano cristalli di mana pieni.

Novità: Grido di battaglia e Potere dell’eroe garantiscono cristalli di mana vuoti.

Commento degli sviluppatori: Ramp Druid è uno dei mazzi più potenti e influenti del gioco in questa patch. Guff era il chiaro valore anomalo per il mazzo, quindi una modifica a Guff è stata la più alta modifica di fiducia che potessimo apportare. Ci aspettiamo ancora che Guff sia una carta giocabile, con un ruolo importante in queste strategie, ma speriamo che questo cambiamento faccia sembrare che ci sia più di un costo per il ramping rispetto a prima.

Edwin, Defias Kingpin

Vecchio: [Costs 3] 3 Attacco, 3 Salute

Nuovo: [Costs 4] 4 Attacco, 4 Salute

Commento degli sviluppatori: c’è stata molta attenzione su Edwin da quando è stato potenziato nell’ultima patch, e giustamente! Sin dal suo buff, è stata una delle carte più giocate e vincenti del gioco, il che lo ha reso un candidato ovvio per un adattamento ad alta fiducia a Rogue. Quando abbiamo apportato il buff iniziale, Rogue sembrava avesse bisogno di aiuto, ma ora che queste liste sono state più raffinate, pensiamo che Rogue rimarrà un giocatore nel meta anche con Edwin tornato a 4.

Esplosione Arcana (Potere Eroe di Magister Dawngrasp)

Vecchio: infligge 2 danni. Uccisione onorevole: guadagna +2 danni.

Novità: infligge 2 danni. Uccisione onorevole: guadagna +1 danno.

Mantello notturno Sanctum

Vecchio: 3 Durabilità

Novità: 2 Durabilità

Commento degli sviluppatori: insieme a Druid e Rogue, Mage è stata una delle classi più dominanti dall’ultima patch. Nightcloak Sanctum è stato un chiaro outlier nelle fasi intermedie del gioco e la crescente minaccia del potere dell’eroe di Magister Dawngrasp è stata dominante nel gioco finale. Queste due carte straordinarie erano gli obiettivi più ovvi per ridurre il livello di potenza del mazzo e dovrebbero anche rendere la classe meno frustrante da affrontare a metà e fine partita.

Difendi il Distretto dei Nani (la prima fase della serie di missioni dei cacciatori)

Vecchio: infligge danni con 2 incantesimi.

Novità: infligge danni con 3 incantesimi.

Commento dello sviluppatore: Quest Hunter è un mazzo frustrante con cui giocare ed era pronto a diventare un potente meta contendente dopo le modifiche alle altre classi. Questa modifica riguarda sia lo stato attuale del mazzo che il livello di potenza relativo previsto dopo questa patch.

Kael’thas Sinstrider

Vecchio: [Costs 6]

Nuovo: [Costs 8]

Commento dello sviluppatore: Kael’thas, Brann e Denathrius sono apparsi insieme come un pacchetto in una varietà di mazzi. Per affrontare l’interazione specifica tra queste tre carte, abbiamo ritenuto che la soluzione migliore fosse aggiungere 2 costi in più alla combo Brann-Kael’thas in modo che non possano essere giocate con 10 mana. Abbiamo preferito cambiare Kael’thas su Brann perché Kael’thas viene utilizzato principalmente per cose come questa combo, mentre Brann ha anche altri casi d’uso interessanti.

Stella di mare soffocante

Vecchio: [Costs 3]

Nuovo: [Costs 4]

Commento dello sviluppatore: Smothering Starfish era all’altezza del suo nome un po’ troppo. L’obiettivo di questa carta era che fosse una carta tecnologica forte, ma il costo per includerla nel tuo mazzo era abbastanza basso da comportarsi più come una carta base che come una carta tecnologica. Mentre rispondeva a specifiche metaforze, Starfish stava anche spegnendo involontariamente una varietà di mazzi sottorappresentati. Riteniamo che questa modifica consentirà comunque a Starfish di essere utilizzata come potente opzione tecnologica, ma la renderà meno genericamente onnipresente.

