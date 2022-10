Mentre i giovani iraniani protestano, i bar dei giochi da tavolo e D&D forniscono comunità

L’Iran è noto nei circoli occidentali principalmente per il suo fondamentalismo islamico e la sua animosità verso gli Stati Uniti. Gli storici, ovviamente, manterranno un grande rispetto per la letteratura del paese, la sua poesia e la sua storia culturale. Ma pochissimi al di fuori del Medio Oriente conoscono l’Iran per la sua cultura del gioco da tavolo, che è enorme.

Per enorme, in realtà intendo enorme. Quando entri a Teheran, la capitale dell’Iran, la troverai piena di caffè. Molti di questi sono dedicati ai giochi da tavolo e troverai persone di tutte le età, generi e background diversi che giocano con pezzi colorati e gettoni di cartone, esplorando di tutto, dai pesanti giochi di strategia in stile euro ai semplici puzzle di deduzione. Il mondo dei giochi da tavolo nel mio paese d’origine è straordinario, negli ultimi dieci anni e mezzo è cresciuto fino a diventare una parte fondamentale della cultura moderna dell’Iran.

Per contestualizzare questo fenomeno, dobbiamo dare una rapida occhiata alla storia. L’Iran nel 20° secolo era una monarchia sostenuta dall’Occidente con un re tirannico. Quel re ottenne il potere assoluto attraverso un colpo di stato nel 1921, per poi essere rovesciato da una massiccia rivoluzione islamista nel 1979.

A causa delle forti influenze dei suoi leader religiosi e di altri leader, la rivoluzione ha trasformato l’Iran in un altro regime dittatoriale governato dall’Ayatollah Khomeini. Khomeini ha avviato una campagna chiamata Rivoluzione culturale, progettata per eliminare l’Iran da quelle che considerava influenze liberali, comuniste, socialiste e anti-islamiche. La rivoluzione culturale è stata un evento devastante e la sua influenza è costantemente rafforzata dall’attuale regime.

“La gioventù non si diverte” è un’espressione usata frequentemente da molti iraniani per descrivere la mancanza di intrattenimento in Iran. Le bevande alcoliche sono illegali nel paese, quindi non ci sono bar di alcun tipo. Il ballo, gli strumenti musicali, il canto e molte altre attività sono proibite o estremamente limitate e solo gli uomini possono goderselo in quelli che, ironia della sorte, sono diventati alcuni degli ambienti più accidentalmente omoerotici del paese. Il calcio, o calcio per gli americani, è l’hobby più attraente del paese, e anche questo esclude completamente metà della popolazione.

Il 16 settembre Mahsa Amini, una donna iraniana di 22 anni, è morta per mano del Ministero della Cultura e della Guida islamica, colloquialmente noto come Polizia morale in Occidente. Ciò ha portato a una serie di proteste antigovernative di alto profilo in tutto l’Iran, cose che il paese non vedeva dalla rivoluzione del 1979. Viene chiamata “la rivoluzione del 2022”.

Dal 1979, la Repubblica Islamica ha usato il suo potere per creare una forma di apartheid di genere che prende di mira specificamente le giovani donne. In molte strade di Teheran, è possibile trovare membri della Polizia morale che prendono di mira e molestano le giovani donne per alcuni dei motivi più ridicoli, come tenersi per mano con i loro fidanzati o indossare l’hijab in modo errato, come nel caso di Amini.

Questa forma estrema di restrizione sociale in pubblico ha portato i bar dei giochi da tavolo a diventare ridicolmente redditizi. Le strade pubbliche trasformate in roccaforti della polizia morale hanno spianato la strada alle aziende private per diventare rifugi sicuri per i giovani iraniani. La cordialità, l’apertura, i piatti deliziosi e i volti gentili del loro personale offrono un’eccellente evasione per molti giovani che desiderano trascorrere le serate in un luogo rilassante con gli amici senza doversi preoccupare delle cose più semplici, come quello che indossano . Molti di questi caffè sono di proprietà e gestiti da giovani frustrati. Aida Charkhgari è una di queste improbabili imprenditrici.

Nei primi mesi del 2019, Charkhgari ha incontrato suo marito, Amirhussein Naderi, che, per mancanza di un termine migliore, era un appassionato di giochi da tavolo. Naderi ha introdotto Charkhgari in Dungeons & Dragons, che ha portato i giochi di ruolo da tavolo a diventare una parte essenziale della loro vita. L’amore della coppia per i giochi di ruolo da tavolo li ha guidati a esplorare altri giochi da tavolo e comunità iraniane che erano semplicemente entusiaste dell’hobby.

Poco dopo il loro matrimonio, hanno pensato di aprire un bar. Aida mi ha detto che volevano che il bar fosse come a casa loro, dove i loro amici più cari si riuniscono regolarmente per giocare. Lo chiamarono Dressage Café.

“Abbiamo creato i temi dei giochi Dungeons & Dragons in base ai suggerimenti dei clienti. Hanno davvero adorato questi eventi”, ha detto Charkhgari. Dopo D&D, il bar ha ospitato principalmente giochi iraniani, il che ha contribuito a sensibilizzare i consumatori e aumentare le vendite per gli sviluppatori iraniani.

Charkhgari ha detto che giochi di inganno come Mafia Notti sono tra i titoli più popolari nel loro caffè. Notte mafiosa è una moderna iterazione iraniana del classico Mafia gioco, noto anche in Occidente come Mannaro. Il gioco è diventato così popolare che ha ispirato uno spettacolo televisivo in Iran chiamato Notti mafiose. Programma televisivo altamente melodrammatico e controverso, invita celebrità di diversa estrazione a riunirsi e giocare in diretta sulla TV iraniana.

Charkhgari e Naderi non erano soli nella decisione di aprire un bar per giochi da tavolo. In tutta la capitale ci sono molti bar simili dove puoi incontrarti con gli amici per giocare a qualsiasi tipo di gioco ti piaccia. Teheran non è inoltre l’unico posto in Iran dove fioriscono i caffè da gioco da tavolo. Quasi tutte le città dell’Iran hanno caffè da tavolo nelle sue strade e l’espansione sta raggiungendo anche le campagne.

Alcuni caffè sono piccoli e silenziosi; di solito hanno giochi in stile europeo come Traiano o Guerra dell’Anello per piccoli gruppi di persone che vogliono passare ore e ore a gestire la propria economia ed eseguire strategie ben congegnate. Puoi anche trovare caffè più grandi che tengono eventi D&D e invitano le persone a fare grandi turni Notti mafiose-giochi di inganno in stile. Un ottimo esempio è un caffè orientato agli anime chiamato Haiku Café che ogni mese ospitava una campagna TTRPG a tema anime, o un caffè orientato a Harry Potter chiamato Platform che faceva lo stesso. Molti di questi caffè arrivano persino a pagare artisti prestigiosi per realizzare illustrazioni promozionali, copertine alternative o persino personaggi iraniani per giocatori dedicati.

I caffè non sono gli unici posti dove trovare un gioco in Iran. Roomiz, un nuovo sito web lanciato nel 2015 da Amir Salamati, consente ai fan dei giochi da tavolo in Iran di trovarsi online. Salamati ha aperto il sito web con i suoi amici per scherzo, ma con loro sorpresa, Roomiz è diventato improvvisamente molto popolare tra le persone di tutto il paese. Salamati si rese presto conto che non erano solo i cittadini di Teheran ad interessarsi ai giochi da tavolo; molte altre grandi città dell’Iran avevano un pubblico enorme e non sfruttato per i giochi da tavolo, il che ha motivato il team di Roomiz ad aggiungere personale ed espandere le proprie offerte online.

Prima della pandemia di COVID-19, una delle attività di cui Salamati era molto orgoglioso erano le convention che Roomiz ha contribuito a organizzare in tutto l’Iran. Nell’estate del 2016, più di mille persone si sono presentate alla sua prima convention, superando di gran lunga quello che Salamati e il suo team si aspettavano fosse un piccolo raduno regionale. Quel numero è quadruplicato l’anno successivo e nel quarto anno più di 11.000 iraniani si sono presentati alla convention principale di Roomiz.

“Detto questo, il nostro più grande risultato è stato probabilmente lavorare con i bar dei giochi da tavolo”, ha detto Salamati. Ha definito l’ascesa dei caffè iraniani dei giochi da tavolo un concetto davvero sorprendente. Il famoso designer di giochi da tavolo francese Dominique Ehrhard, giunto in Iran un paio di anni fa, ha detto a Salamati di essere rimasto scioccato dal gran numero di caffè da tavolo e dalla loro cultura unica. “Una faccia amichevole viene sempre da te e dai tuoi amici per spiegare i giochi. O se non hai portato nessun amico, ti aiuteranno a trovarne qualcuno quando starai lì. Queste erano alcune delle cose che il designer francese ha menzionato quando ha descritto il suo shock culturale nella sua discussione con Salamati.

“È tragico ma così bello”, ha detto Agathe, un’appassionata di giochi da tavolo di origine armena che ho incontrato durante la mia ricerca. Si è distinta quando ha parlato con persone diverse dai caffè dei giochi da tavolo. Agathe ha chiesto che il suo cognome non fosse pubblicato in questo articolo. Questo perché ha trascorso molte ore per le strade di Teheran, protestando – combattendo, dice – insieme ai suoi fratelli e sorelle per la libertà e la giustizia per Amini e per tutti coloro che sono vessati dal regime islamico.

“Noi, iraniani, troviamo il modo di adattarci e trovare la felicità nella tirannia. Sono incredibilmente felice che i giochi da tavolo stiano diventando grandiosi in Iran, ma spero in un futuro in cui non giochiamo a giochi da tavolo solo per scappare dalla desolante realtà che si svolge fuori dai caffè. Perché proprio come tutto ciò che ci hanno portato via, verrà un giorno in cui anche i giochi da tavolo saranno banditi”.

Le parole di Agathe colpiscono duramente ed echeggiano nella mia testa, soprattutto oggi, più che mai.