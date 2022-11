Mei rimosso da Overwatch 2 per 15 giorni

Overwatch 2 sta perdendo un altro eroe, questa volta per circa due settimane. Blizzard Entertainment ha twittato lunedì che ci vuole Sorvegliare 2 eroe Mei offline a causa di un bug con la sua abilità Ice Wall. Se tutto va bene, Mei tornerà al gioco in una patch il 15 novembre. Come principale Mei, sono devastato. Un segnale fuori servizio? Non il tipo di incantesimo per arma che speravo.

“Stiamo disabilitando temporaneamente Mei per risolvere un bug con la sua abilità Ice Wall che consente agli eroi di raggiungere luoghi non desiderati”, ha twittato Blizzard dal suo account del servizio clienti. “Stiamo lavorando per affrontare questi problemi il più rapidamente possibile e miriamo a riportare Mei nella nostra prossima patch in arrivo, fissata per il 15 novembre”.

Il bug ha permesso a Mei di spingersi fuori dai confini della mappa. Puoi vedere il bug in azione su Overwatch 2mappa di Busan, tramite una clip pubblicata su Reddit. In esso, un giocatore di Kiriko usa l’abilità Swift Step per teletrasportarsi su Mei. Successivamente, i giocatori usano l’exploit anche per trasportare Symmetra fuori dalla mappa, consentendo loro di fatto l’invincibilità e bersagli facili, perché nessun altro può vedere dove sono.

Anche se questa è la prima volta che Mei esclude le cose, questo tipo di sospensioni non è inaudito Overwatch 2 durante il suo lancio roccioso il mese scorso. Heroes Bastion e Torbjörn sono stati rimossi dal gioco dopo aver involontariamente bloccato i giocatori da quasi un terzo del roster del gioco, così come altri bug. Questi due sono stati rimossi dal gioco il 10 ottobre e sono stati completamente aggiunti solo la scorsa settimana.

Overwatch 2il lancio è stato difficile. Il giorno del lancio, il gioco ha dovuto affrontare enormi code a causa dell’afflusso di giocatori, seguito da quello che Blizzard ha definito un attacco “DDoS di massa” che ha reso il gioco in gran parte ingiocabile per un numero significativo di giocatori. Poco dopo, secondo quanto riferito, un altro bug controverso porta a Overwatch 2 i giocatori acquistano accidentalmente skin dei personaggi con la valuta di gioco. Ciò è stato apparentemente causato dai tasti di registrazione del gioco mentre i giocatori erano concentrati sulla chat nella Galleria degli eroi. Questo è tutto in cima alle polemiche sul pass di battaglia e sulla monetizzazione.

Overwatch 2L’evento di Halloween è ora attivo con le missioni cooperative. Per fortuna, Mei non è coinvolta lì.