Mei è stata temporaneamente messa in ghiaccio in Overwatch 2, rimossa per un bug del muro di ghiaccio che ha rotto il gioco

Un’altra settimana, un altro bug di Overwatch 2 che ha rimosso temporaneamente un personaggio dal roster. Questa volta, Mei è stata ritirata dal gioco perché la sua abilità Ice Wall permetteva a lei e ai suoi compagni di squadra di uscire dai limiti e ottenere un vantaggio ingiusto nelle partite. Ci sono state anche segnalazioni del suo muro che non bloccava alcune abilità. Tornerà come personaggio giocabile il 15 novembre con il prossimo aggiornamento del gioco che affronterà diverse preoccupazioni nel gioco.

Sfortunatamente, Mei non può essere trovato da nessuna parte nel gioco al momento. Non puoi nemmeno accedervi nei giochi personalizzati o nel campo pratica. Il ritratto del suo personaggio è stato completamente rimosso da Overwatch 2.

[#OW2] Stiamo temporaneamente disabilitando Mei per risolvere un bug con la sua abilità Ice Wall che consente agli eroi di raggiungere luoghi non previsti. Stiamo lavorando per affrontare questi problemi il più rapidamente possibile e miriamo a riportare Mei nella nostra prossima patch in arrivo, fissata per il 15 novembre. pic.twitter.com/dHP65pMCsX — Blizzard CS – Le Americhe (@BlizzardCS) 31 ottobre 2022

Mei è il terzo eroe dal lancio di Overwatch 2 ad essere momentaneamente disabilitato dal gioco. Bastion è stato in grado di sparare troppi dei suoi proiettili di artiglieria e Torbjorn ha avuto accesso alla sua abilità Sovraccarico molto più a lungo del previsto. Torb può ancora essere giocato in Quick Play, ma come Mei, Bastion è stato completamente rimosso dal gioco. A causa delle difficoltà di rendere gli aggiornamenti e il crossplay equi e di funzionare su tutte le piattaforme, sembra che questo tipo di problemi debba essere interrotto un po’ più a lungo di quanto non accadesse nel primo gioco. Questo dà al team di sviluppo abbastanza tempo per capire i punti in varie mappe da cui Mei è riuscita a scappare.

Per i fan di Mei, non poter interpretare il personaggio per due settimane sarà probabilmente un po’ frustrante. Per chiunque odi essere rallentato dal suo spray gelido e stanco del suo potenziale di stallo, questa è una benedizione. Al suo ritorno, Overwatch 2 porterà vari cambiamenti di eroi a Zarya, Sombra, Genji e Kiriko. Quell’aggiornamento del bilanciamento potrebbe alterare un po’ il meta e forse dare a Mei un po’ più di respiro quando la scegli in una partita.