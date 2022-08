Mega Man Battle & Fighters esce su Nintendo Switch

Capcom e SNK sono in una corsa, a quanto pare, per vedere chi può essere il primo a rilasciare tutti i loro giochi classici su piattaforme moderne. Il che ha portato ad alcune cose fantastiche, anche se a volte diventa un po’ sciocco.

Nella versione di giovedì, SNK ha annunciato che il gioco Neo-Geo Pocket Color del 2000 solo per il Giappone Battaglia e combattenti Rockman è ora disponibile su Switch — sotto il nome Mega Man Battle e combattenti in occidente, anche se ancora in giapponese. È un porting di due giochi arcade Capcom della metà degli anni ’90 (Mega Man: La battaglia del potere e Mega Man 2: I combattenti di potenza, che hanno entrambi aggiunto elementi di gioco di combattimento contro la formula di Mega Man), ridimensionato per adattarsi all’hardware portatile. Il pacchetto proveniva dall’era in cui SNK stava costruendo il suo roster Neo Geo Pocket Color firmando licenze come Pac-Man e Sonic the Hedgehog, ma è arrivato troppo tardi per avere un grande impatto nella lotta di SNK contro il Game Boy.

Dove tutto questo diventa un po’ una pila di cani è che Capcom ha appena rilasciato le versioni arcade di Mega Man: La battaglia del potere e Mega Man 2: I combattenti di potenza su Switch un paio di settimane fa, come parte della sua collezione Capcom Arcade 2nd Stadium. Convenientemente, ognuno di questi costa circa $ 4 e il duo di SNK costa circa $ 8.

Quindi, sia che tu stia cercando di giocare a due oscuri giochi arcade Mega Man, o alle versioni portatili di questi due in giapponese e ridimensionati allo schermo Neo Geo Pocket Color (e poi tornare allo schermo Switch), tutto ciò è fantastico , se riesci a tenerne traccia, Capcom e SNK ti coprono.