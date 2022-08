McGraw Ave Stagione 2- Tutto quello che sappiamo!

“McGraw Ave” o “McGraw Avenue” è una serie drammatica ambientata a Detroit che ruota attorno a due uomini, Murda e Vic, che cercano di ottenere il controllo del quartiere più famoso della città. In un luogo in cui semplicemente sopravvivere è una sfida, le loro ambizioni li spingono a lottare per ottenere di più. Le strade, tuttavia, possono essere brutali e nulla è garantito. Derek Scott ha creato lo spettacolo, che è stato presentato in anteprima su Tubi TV a maggio 2020.

La serie ha una base di fan devota che l’ha elogiata per i suoi avvincenti colpi di scena e la trama da mangiarsi le unghie. Tuttavia, il cast e le loro esibizioni hanno diviso il pubblico. Murda Pain, Forty Da Great, Sino Harris, Chamar Avery, Thomas L. Harris, Sylena Rai e Nino Splashaholic recitano nella serie. Dopo tutto ciò che è stato detto e fatto, i fan non ne hanno mai abbastanza dell’azione e sono entusiasti di vedere cosa riserva il futuro per lo spettacolo. Quindi, questo è tutto ciò che abbiamo!

Data di uscita della seconda stagione di McGraw Ave

La prima stagione di “McGraw Ave” è stata presentata in anteprima il 31 maggio 2020 su Tubi TV. La prima stagione è composta da sei episodi della durata di 40-60 minuti ciascuno. Quello che sappiamo finora sulla Stagione 2 è il seguente. A settembre 2020, 142,8 milioni di minuti della serie erano stati guardati in una sola settimana. Inoltre, la nota inaspettata su cui si conclude l’episodio finale della Stagione 1 ha suscitato l’interesse dei fan, ansiosi di scoprire cosa accadrà dopo. Tenendo conto di questi fattori, non sorprende che lo show sia stato rinnovato per una seconda stagione.

Il 19 marzo 2021, gli Ucult Studios hanno confermato il rinnovo dello spettacolo per una seconda stagione sul proprio account Instagram. Tuttavia, non è stata annunciata una data di uscita specifica, anche se il post afferma che la prossima stagione sarà presentata in anteprima nel 2021. Ciò significa che la data della prima è determinata dalla durata delle riprese e dai processi di post-produzione. Di conseguenza, potremmo dover aspettare fino all’autunno o addirittura alla fine del 2021 per la prossima stagione.

Murda Pain (che interpreta Murda) ha condiviso un post su Instagram nella prima settimana di marzo 2021, che ha entusiasmato i fan perché mostra alcune azioni dietro le quinte del processo di ripresa. Tuttavia, non è chiaro se si riferisca a questo spettacolo oa un altro progetto che lo coinvolge. Se la produzione della seconda stagione è iniziata, i fan possono aspettarsi che venga rilasciata alla fine del 2021.

Derek Scott è il regista del dramma d’azione televisivo McGraw Avenue. Tubi TV ha presentato in anteprima la prima stagione dello spettacolo il 31 maggio 2020, con sei episodi da 60 minuti. La trama ruota attorno a due personaggi di nome Murda e Vic, che combattono per la sopravvivenza e il potere a Detroit, una città del Michigan dove gli agenti ripuliscono le strade dopo omicidi e corruzione.

Lo spettacolo è avvincente, con pochi momenti di noia; l’obiettivo principale del team di produzione era mantenere il pubblico interessato descrivendo la realtà della vita per le strade di Detroit attraverso un programma televisivo. La premessa centrale della serie è più facile da capire per gli spettatori che sono abituati a vedere i drammi polizieschi che sono almeno vagamente basati sulla realtà. La funzione principale delle forze di polizia è indagare e arrestare gli autori di crimini come omicidio e traffico di droga.

Lo spettacolo ha ricevuto un feedback generalmente positivo dal suo pubblico e sono ansiosi di vedere cosa hanno in serbo per loro i creatori. Comprendiamo che 6 episodi non sono sufficienti per eseguire correttamente la serie; tuttavia, siamo curiosi di sapere se i creatori siano disposti o meno a riportare la serie per una seconda stagione.

Storia della seconda stagione di McGraw Ave

La cocaina è ampiamente disponibile a Detroit, che funge da ambientazione per la serie televisiva. Inizia con due uomini che stanno recuperando le loro vite dopo che un fornitore di cocaina ha fornito loro narcotici, costringendolo a fuggire quando è minacciato di spari. La ragazza di Dabo, Mellany, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco da due uomini che hanno fatto irruzione nella casa di Dabo. Vic e Dabo sono scappati dalla scena.

L’indagine sul caso di Mellany viene affidata alla divisione forense e la polizia inizia a cercare gli autori del crimine. Poiché Mellany è la nipote di Bolo, l’investigatore forense consiglia alla polizia di trovare gli autori il prima possibile in modo che non vengano più scoperti corpi per le strade.

Vic viene torturato da Bolo affinché Bolo venga a conoscenza della morte di Mellany; una volta che Vic rivela il nome di Mellany, Bolo spara a Vic a morte.

La polizia va sotto copertura per trovare gli autori, ma trovano solo droga e il sospetto salta da un tetto. Mentre la polizia dà la caccia ai trafficanti di droga in città, Luger si nasconde. Bolo manda i suoi uomini a trovare Lunger e i federali fanno lo stesso. Murda non lascia mai il fianco di lunger quando cerca un posto dove stare, ma Murda non può stare fuori da questo pasticcio perché ogni persona potente per strada lo sta cercando. La polizia arresta Alex e il suo gruppo e chiede risposte. Promettono di trovare Luger dopo questo progresso.

Il cast della seconda stagione di McGraw Ave

I creatori dello show devono ancora rivelare i membri del cast, ma possiamo presumere che la stagione 2 avrà gli stessi attori e attrici della stagione 1, insieme a eventuali nuovi arrivati. Murda Pain, , Thomas L. Harris, Chamar Avery, Sino Harris, Forty Da Great e Nino Splashaholic compongono il cast della prima stagione.

Domande frequenti

Ci sarà una seconda stagione di McGraw Avenue?

Dove posso trovare la seconda stagione di McGraw Ave?

La stagione 2 di McGraw Ave è disponibile per lo streaming su Prime Video?

Resta sintonizzato per saperne di più!