Marvel’s Spider-Man Remastered è meglio interpretato come Kermit the Frog

Marvel’s Spider-Man rimasterizzato, il remaster per PC Windows del gioco del 2018 originariamente sviluppato per PlayStation, ha portato l’eroe del web sling sugli schermi dei computer ad agosto. Con il gioco ora su PC Windows, i modder hanno già iniziato a fare modifiche e modifiche stupide. E un mod popolare che sostituisce l’Advanced Suit di Spider-Man con Kermit the Frog di I Muppet è decollato.

La mod, intitolata semplicemente “Kermit The Frog – Marvel’s Spider-Man Remastered” è stata creata per PC Windows da TangoTeds e pubblicata domenica su Nexus Mods. Sostituisce il modello Spider-Man con Kermit e ti consente di lanciare ragnatele, abbattere i cattivi e persino scendire per la polizia nei panni del personaggio fantoccio anfibio.

La mod ha fatto un bel colpo. Il creatore ha condiviso un tweet dicendo: “Non permettermi mai più di creare mod” ed è già diventato virale su Twitter.

Puoi vedere un video della mod in azione su YouTube. Il corpo in tessuto di Kermit si contorce e si contorce mentre scivola da un edificio all’altro. Sfortunatamente, il gioco cambia solo il modello del personaggio, quindi non possiamo sentire la sua voce nasale nel gioco. Il modello stesso è anche alquanto terrificante nei filmati. Sembra che un adulto adulto sia andato a indossare un costume da mascotte di Kermit alto sei piedi.

Se stai giocando Spider-Man rimasterizzato poiché il maledetto Kermit suona come tuo alleato, puoi scaricare la mod ora.