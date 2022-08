Marvel’s Avengers ha un nuovo eroe: Bucky Barnes nei panni del Soldato d’Inverno

I Vendicatori della Marvel, un picchiaduro d’azione in terza persona di Square Enix e Crystal Dynamics, è ancora vivo e vegeto. Il gioco, che ti manda in un’avventura travolgente giocando come un cast di eroi Marvel Iron Man, Capitan America e altri ancora riceveranno due nuove patch. Uno dei quali introdurrà un personaggio completamente nuovo: Bucky Barnes nei panni del Soldato d’Inverno.

Forbes ha riportato la notizia giovedì tramite un’intervista a Vendicatori’ capo designer Brian Waggoner. Secondo il sito, una patch 2.6 introdurrà una nuova storia chiamata Villain Sector, che sviluppa ulteriormente la storia di Monica mentre tenta di riavviare MODOK dopo gli eventi della campagna principale. Successivamente, una patch 2.7 che aggiungerà Bucky Barnes come The Winter Solider come nuovo personaggio giocabile.

Al momento, non ci sono molti dettagli sul nuovo personaggio. Tuttavia, Forbes ha confermato che apparirà con la sua serie di mosse.

Questo non è il primo nuovo eroe aggiunto al gioco. Ad aprile, Crystal Dynamics ha annunciato che Jane Foster nei panni di The Mighty Thor era in arrivo. I Vendicatori della Marvel è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X.