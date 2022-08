Mark Zuckerberg aggiorna l’avatar di Horizon Worlds per sembrare più umano

È stata una settimana impegnativa per Meta. Lunedì, Mark Zuckerberg ha annunciato tramite Facebook che Meta sarebbe stato lanciato Mondi dell’orizzonte, la piattaforma social metaverse dell’azienda, in Francia e Spagna. Il post di Facebook era accompagnato dall’immagine dell’avatar di Zuckerberg, con lo sguardo pallido e vacuo di un fantasma vittoriano, che si faceva un selfie davanti ai rendering di base della Torre Eiffel e della Basilica de la Sagrada Família. I commentatori e gli abitanti di Internet hanno successivamente inzuppato l’immagine per tutta la settimana, sottolineando la grafica da cartone animato. Probabilmente non è la reazione desiderata a un progetto destinato a inaugurare il futuro digitale.

Venerdì, Mark Zuckerberg ha condiviso un aggiornamento su Mondi dell’orizzonte, completo di una nuova versione del suo avatar e un rendering di un ambiente in stile romano antico. Nel post, ha ammesso “la foto che ho pubblicato all’inizio di questa settimana era piuttosto semplice: è stata scattata molto rapidamente per festeggiare al lancio”. Zuckerberg lo ha aggiunto Mondi dell’orizzonte è “capace di molto di più”.

In queste immagini, esso fa sembra migliore. Questa volta c’è l’illuminazione e il viso del suo avatar ha un’espressione reale. Non sembra ancora esattamente un posto in cui è attraente trascorrere del tempo, ma suppongo che sia tutto negli occhi di chi guarda.

Mondi dell’orizzonte è disponibile sui visori Quest VR. È cresciuto fino a raggiungere i 300.000 utenti nei primi due mesi dopo il lancio a dicembre 2021 e, a febbraio, il Mondi dell’orizzonte L’account Twitter ha pubblicato che sono stati creati più di 10.000 mondi, anche se Meta non è stato chiaro su come intende moderare la piattaforma in crescita.

Meta è attualmente in espansione Mondi dell’orizzonte offerte, incluso portarlo sui telefoni cellulari. Mondi dell’orizzonte ha anche lanciato “acquisti nel mondo” per una “manciata” di creatori, il che lo renderebbe più simile a Roblox. Per inciso, l’iniziale di Zuckerberg Mondi dell’orizzonte l’immagine assomigliava molto a quella particolare piattaforma di gioco rivolta ai bambini.