Mario Kart Tour sta abbandonando la meccanica gacha, aggiungendo la modalità Battaglia

Mario Kart Tour potrebbe non essere il miglior gioco della serie, ma si distingue per meccaniche e percorsi diversi. Una di queste meccaniche è l’uso di bottini travestiti da Warp Pipes, ma nonostante faccia soldi per Nintendo, non è uno dei preferiti della community di Mario Kart. Per fortuna, sta scomparendo in un nuovo aggiornamento in arrivo relativamente presto.

Il gioco attualmente funziona in questo modo: paghi i Rubini (che possono essere acquistati con denaro reale o guadagnati nel gioco) per far sputare un tubo Warp come ricompensa casuale. Questo è noto come un “meccanico gacha” e, sebbene sia abbastanza comune nella scena dei giochi mobili, non è esattamente una cosa amata. Per fortuna, “[Warp] I tubi che puoi sparare usando i Rubini verranno rimossi” dal gioco, come annunciato dall’account Twitter di Mario Kart Tour. Quell’aggiornamento arriva a “fine settembre” e, una volta pubblicato, sostituirà la meccanica gacha con “un negozio Spotlight dove puoi scambiare rubini con piloti, kart e alianti”. Considerando tutti i contenuti che Mario Kart ha ottenuto negli ultimi anni (cose come Vacation Luigi e i costumi Mii), è bello sapere che i giocatori potranno acquistare direttamente i cosmetici che desiderano.

Ecco una sbirciatina all’aggiornamento di #MarioKartTour in arrivo a fine settembre! Verrà aggiunta la modalità battaglia, insieme a uno Spotlight Shop, dove potrai scambiare rubini con piloti, kart e alianti! Inoltre, i tubi che puoi sparare usando i rubini verranno rimossi. Vedi la notifica per i dettagli. pic.twitter.com/brsI1tH8YD — Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 2 settembre 2022

Inoltre, Mario Kart Tour aggiungerà una modalità Battaglia, un punto fermo della serie sin dal gioco originale per Super Nintendo. Nella maggior parte dei casi, i giocatori vanno in giro con una serie di palloncini attaccati al proprio kart; essere colpito da un oggetto ne fa scoppiare uno. Vince l’ultimo pilota con una mongolfiera intatta. All’uscita di gacha, entrerà in gioco la modalità battaglia, che consentirà ai giocatori mobili di partecipare alla stessa azione.

Abbiamo anche visto i contenuti di Mario Kart Tour sanguinare in Mario Kart 8 Deluxe grazie al pass Booster Course di quel gioco. Brani come Ninja Hideaway, Paris Promenade e New York Minute sono passati da mobile a console come parte del DLC. Anche i restanti corsi nelle espansioni sembrano essere trapelati grazie a file musicali avanzati.