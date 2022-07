Mario Kart 8 DLC Wave 2 rivela speranze potenziate dopo la ricerca di annunci

I fan sperano che una scoperta casuale in Giappone possa indicare un’imminente rivelazione del DLC Wave 2 Booster Pack di Mario Kart 8 in arrivo.

Come al solito, i fan dovrebbero sapere che Nintendo non ha condiviso una data di uscita di Switch per la sua imminente espansione del corso, e quindi, tutte le scoperte e le voci non ufficiali dovrebbero essere prese con le pinze.

Ma anche mentre aspettiamo notizie ufficiali, i fan sperano che una nuova scoperta possa indicare una rivelazione che avverrà alla fine di questo mese per il popolare titolo Nintendo.

Mario Kart 8 DLC Wave 2 rivela le speranze sollevate

Una nuova pubblicità avvistata in Giappone ha alimentato le speranze tra i fan che una nuova rivelazione di Mario Kart 8 DLC Wave 2 accadrà questa settimana. La connessione, come condiviso da TheGamer, si basa su una pubblicità giapponese di 7-Eleven che, secondo quanto riferito, verrà rimossa questa settimana. Il poster copre la prima ondata di brani, il che potrebbe significare che presto non sarà più aggiornato.

Anche se questo potrebbe sembrare un po’ inverosimile, qualcosa di simile è accaduto in passato con i poster di Smash Bros e la loro rimozione e sostituzione prima della rivelazione di Banjo Kazooie.

Un’altra serie di poster, questa volta in arrivo su Gamestop, ha anche suscitato la speranza che Nintendo pubblicherà presto i pass per i percorsi di Mario Kart. Tuttavia, va notato che i poster in questione non sono ancora pubblici e Nintendo potrebbe scegliere di rilasciare il suo ultimo DLC Mario Kart 8 molto più tardi nel 2022.

7-11 sta pubblicizzando il pacchetto del corso (nota che dice che il numero di corsi raddoppia in giapponese, niente sull'ondata 2). Penso che dovremmo vedere una rivelazione prima o poi. pic.twitter.com/qpRTTBiUdp — PushDustIn (@PushDustIn) 9 luglio 2022

Come condiviso da Nintendo all’inizio di quest’anno, un totale di 48 corsi rimasterizzati da tutto il franchise di Mario Kart arriveranno su Mario Kart 8 Deluxe come DLC a pagamento.

Fondamentalmente, Nintendo conferma che i contenuti usciranno in 6 ondate di 8 corsi dal 18 marzo 2022 fino alla fine del 2023, il che significa che c’è ancora molto tempo per l’annuncio e il lancio di Wave 2 nel 2022.

Questi nuovi corsi possono essere acquistati tramite il Course Pass, oppure è possibile accedervi utilizzando i servizi esistenti, con la conferma di Nintendo all’inizio di quest’anno: “I piloti che hanno un’iscrizione attiva a Nintendo Switch Online + Expansion Pack avranno accesso a tutti questi nuovi corsi aggiunti in quanto vengono rilasciati senza costi aggiuntivi. I non membri possono accedere ai corsi man mano che vengono rilasciati acquistando il Mario Kart 8 Deluxe — Booster Course Pass da solo dal Nintendo eShop.

