Mario Kart 8 Deluxe DLC wave 3 tempo di rilascio UK GMT, PDT, EST e nuovi corsi

La data di rilascio e il conto alla rovescia per l’uscita della terza ondata di DLC di Mario Kart 8 Deluxe sono stati rivelati da Nintendo per PDT, EST e UK GMT, e ci sono un sacco di nuovi percorsi e tracciati da anticipare per i possessori del Booster Course Passaggio.

I prossimi contenuti DLC di Nintendo sono davvero entusiasmanti. Un trailer è stato condiviso sul canale YouTube di Nintendo of America e offre uno sguardo a tutti i brani che saranno disponibili, incluso il famigerato 3DS Rainbow Road.

Questo è il terzo pacchetto su sei pianificati e verrà lanciato domani.

Mario Kart 8 Deluxe | Booster Course Pass DLC BridTV 8372 Mario Kart 8 Deluxe | Booster Course Pass DLC 953790 953790 centro 13872

Quando esce la terza ondata del DLC di Mario Kart 8 Deluxe?

La data di uscita e il conto alla rovescia per l’uscita della nuova ondata 3 del DLC Booster Course Pass di Mario Kart 8 Deluxe è alle 05:00 PDT, alle 08:00 EST e alle 13:00 GMT per il Regno Unito il 7 dicembre.

Tutti gli orari e le date sopra citati sono stati gentilmente concessi dall’account Twitter ufficiale di NintendoUK. Se hai un abbonamento a Nintendo Switch Online + Expansion Pack, otterrai tutti i contenuti in arrivo senza costi aggiuntivi.

L’abbonamento di cui sopra costa £ 34,99 per 12 mesi. Se preferisci non ottenere il suddetto abbonamento online, puoi acquistare il Booster Course Pass da solo per £ 22,49.

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro Preparati, l’aggiornamento per la terza ondata di #MarioKart 8 Deluxe – Booster Course Pass verrà lanciato alle 13:00 (ora del Regno Unito) di domani, 07/12. Chi qui è eccitato? ✋ https://t.co/wIQsuOAEeA — Nintendo UK (@NintendoUK) 6 dicembre 2022

Visualizza tweet

Nuovi corsi

Di seguito sono riportati tutti i nuovi percorsi e tracciati che usciranno con il DLC Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass wave 3:

Coppa Roccia

Look londinese (Mario Kart Tour)

Boo Lake (Game Boy Advance)

Passo Alpino (3DS)

Maple Treeway (Wii)

Coppa della Luna

Berlin Byways (Mario Kart Tour)

Giardini di pesche (DS)

Montagna allegra (Mario Kart Tour)

Strada dell’arcobaleno (3DS)

Mostra tutto

In altre notizie, la data di uscita Y7S4 della nuova stagione di Rainbow Six Siege e il conto alla rovescia del tempo di manutenzione di Solar Raid