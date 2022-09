Magnus Carlsen accusa Hans Niemann di barare, la saga scacchistica continua

Il campione del mondo di scacchi Magnus Carlsen ha rilasciato una dichiarazione lunedì affermando esplicitamente che crede che il suo avversario, Hans Niemann, abbia imbrogliato durante il torneo. Non ha fornito alcuna prova concreta a sostegno delle sue affermazioni. Questa è la prima dichiarazione formale di Carlsen sullo scandalo scacchistico in corso e la prima a includere un’accusa esplicita. Il furore per lo scandalo ha dominato la conversazione online per settimane.

“Credo che Niemann abbia imbrogliato di più – e più recentemente – di quanto abbia ammesso pubblicamente”, si legge nella dichiarazione. Carlsen prosegue spiegando il suo ragionamento: “I suoi progressi fuori campo sono stati insoliti e durante la nostra partita nella Sinquefield Cup ho avuto l’impressione che non fosse teso o addirittura concentrato completamente sul gioco in posizioni critiche, mentre mi batteva come nero in un modo che penso che solo una manciata di giocatori possa fare. Questo gioco ha contribuito a cambiare la mia prospettiva”.

Questo dramma scacchistico è iniziato all’inizio di questo mese e ha continuato a crescere solo negli ultimi giorni. È iniziato quando Niemann, un concorrente di livello molto inferiore, ha battuto Carlsen in una partita durante la Sinquefield Cup 2022 a St. Louis. Poi, il 19 settembre, Carlsen ha perso una partita dopo una sola mossa in una partita contro Niemann, questa volta durante il sesto round della Julius Baer Generation Cup. Le piattaforme dei social media si sono successivamente illuminate di conversazioni, mentre i fan degli scacchi – e anche quelli al di fuori del normale pubblico del gioco – hanno discusso del significato di questi eventi.

“Credo che barare negli scacchi sia un grosso problema e una minaccia esistenziale per il gioco”, si legge nella dichiarazione di Carlsen. “Credo anche che gli organizzatori di scacchi e tutti coloro che hanno a cuore la santità del gioco che amiamo dovrebbero prendere seriamente in considerazione l’aumento delle misure di sicurezza e dei metodi di rilevamento dei cheat per gli scacchi oltre la scacchiera”. (È notoriamente difficile rilevare imbrogli nelle partite di scacchi di alto livello. Il software di intelligenza artificiale è abbastanza potente da guidare anche i giocatori inesperti verso mosse vantaggiose, mentre i giocatori esperti potrebbero aver bisogno di ricorrere a tali strumenti solo durante una piccola manciata di punti di svolta in una partita .)

Carlsen non offre prove dell’inganno di Niemann, né afferma se ne abbia. (Niemann non è stato precedentemente sorpreso a barare in una partita fuori campo. Tuttavia, l’8 settembre Chess.com ha bandito Niemann dalla piattaforma e ne ha condiviso il ragionamento su Twitter.) Carlsen chiude la dichiarazione osservando di essere “limitato in quello che posso dire senza il permesso esplicito di Niemann di parlare apertamente.

Polygon ha contattato Hans Niemann per un commento.