Magic: The Gathering Fortnite carte in preordine: dove acquistarle

Magia: The GatheringL’esperimento selvaggio chiamato Secret Lair è un successo, offrendo ai fan le carte più collezionabili in un formato print-on-demand a tempo limitato. L’ultimo micro set presenta ristampe di carte esistenti con disegni da Fortnite. Ma, a differenza di altre offerte in Secret Lair, viene venduta solo per cinque giorni. Vieni lunedì 25 luglio, il battle royale sarà finito.

Le carte Secret Lair x Fortnite sono disponibili in più versioni. Il set base include sette carte per $ 29,99, con ristampe di Wrath of Gods, Dance of the Many, Etherium Sculptor, Grim Tutor, Triumph of Hordes, Smuggler’s Copter e Planar Bridge. Landmarks and Locations, invece, include cinque terre allo stesso prezzo. Entrambi sono disponibili in lamina per ulteriori $ 10, al prezzo di $ 39,99.

In passato, Secret Lairs ha funzionato per un discreto periodo di tempo. A volte è una o due settimane, altre volte è un mese intero. C’è anche una serie di un anno disponibile in questo momento chiamata Astrology Lands, che offre Capricorno, Gemelli e persino Acquario firma cinque terre per $ 119 ($ 159 in foil). Ulteriori segni saranno rilasciati durante tutto l’anno. Insieme a Fortniteil limite di cinque giorni sembra essere un cenno all’estrema esclusività di queste carte.

Il Fortnite crossover è solo una goccia nel secchio della più ampia iniziativa Universes Beyond dell’editore Wizards of the Coast. Sono in arrivo anche le carte Warhammer 40,000 e Il Signore degli Anelli.