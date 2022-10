Magic: The Gathering collabora con Junji Ito per quattro carte spaventose

Questa settimana Magia: The Gathering Lo streaming di Twitch ha mostrato in anteprima un’interessante collaborazione con Secret Lair, la serie drop in cui i fan hanno una possibilità limitata di acquistare una versione artistica unica del loro MTG carte. I precedenti drop sono stati ispirati dall’orgoglio, dalla cultura pop e persino Fortnite celebrazioni. Ora, il leggendario artista horror Junji Ito produrrà quattro carte in un Superdrop che riserva più sorprese Magia fan.

Il Superdrop di ottobre presenta Ito e i collaboratori Post Malone, Ingranaggio di metallo artista Yoji Shinkawa e incroci con le ambientazioni di Warhammer Age of Sigmar e Blood Bowl. Ito, l’artista dietro i classici dell’horror piace L’enigma della faglia dell’amigara, Ragazza lumacae Uzumaki, ha dipinto una collezione della serie Artist che include interpretazioni delle carte nere Doomsday, Thoughtseize, Carrion Feeder e Plaguecrafter.

Serie dell’artista: Junji Ito è disponibile in giapponese o inglese per una stampa standard a $ 29,99 o una versione in lamina incisa a $ 39,99.

Annunciato nello stream di WeeklyMTG, ognuno di questi drop sarà disponibile solo attraverso il sito ufficiale di Secret Lair a partire dal 17 ottobre. Come per la maggior parte dei drop di Secret Lair, saranno disponibili solo per un mese prima di essere rimossi dalla vendita.